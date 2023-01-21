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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Наполи
Салернитана - Наполи: обзор матча 21 января 2023
Салернитана
21.01.2023, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
45+3'
Д. Ди Лоренцо
48'
В. Осимхен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Наполи
90'
+4
Желтая карточка
Т. Н'Домбеле
89'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
В. Осимхен
85'
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
85'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
П. Зелински
Замена
Ж. Самбья
️️️️
Ф. Данильюк
85'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
Б. Диа
85'
Желтая карточка
Л. Пирола
78'
Желтая карточка
Д. Брадарич
75'
Замена
Д. Валенсия
️️️️
Т. Вилена
73'
48'
ГОЛ! 0:2!
В. Осимхен
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
Д. Ди Лоренцо
Пас отдал
Ф. Ангисса
44'
Желтая карточка
К. Мин-Джэ
Замена
М. Ловато
️️️️
Н. Гьембер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
30
Диего Валенсия
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
98
Карим Зедадка
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
4-4-2
13
Очоа
6
Брадарич
24
Данильюк
5
Пирола
23
Гьембер
41
Кавилья
52
Вилена
29
Кулибали
87
Кандрева
22
Диа
9
Пентек
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
3
Мин-Джэ
6
Мариу Руй
99
Ангисса
20
Зелински
68
Лоботка
11
Лосано
99
Эльмас
45
Осимхен
23
Гьембер
5
Ловато
5
Ловато
23
Гьембер
24
Данильюк
10
Самбья
10
Самбья
24
Данильюк
52
Вилена
30
Валенсия
30
Валенсия
52
Вилена
22
Диа
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
22
Диа
20
Зелински
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
20
Зелински
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
45
Осимхен
18
Симеоне
18
Симеоне
45
Осимхен
Остались в запасе
Салернитана
Наполи
19
Винченцо Фьорилло
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
32
Эмиль Бохинен
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
98
Карим Зедадка
ЛВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
32
Эмиль Бохинен
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
98
Карим Зедадка
ЛВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Салернитана - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
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