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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Ювентус
Верона - Ювентус: обзор матча 10 ноября 2022
Верона
10.11.2022, четверг, 20:30
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
60'
М. Кен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Ювентус
90'
+1
Красная карточка
А. Сандро
81'
Желтая карточка
А. Сандро
79'
Замена
А. Сандро
️️️️
Х. Куадрадо
Замена
Т. Анри
️️️️
М. Джурич
78'
Замена
К. Гюнтер
️️️️
П. Давидович
78'
Желтая карточка
М. Велозу
77'
Замена
С. Верди
️️️️
Я. Каллон
72'
69'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
М. Кен
Замена
Д. Лазович
️️️️
Д. Доиг
65'
63'
Замена
Ф. Миретти
️️️️
Н. Фаджоли
63'
Замена
Л. Паредес
️️️️
М. Локателли
60'
ГОЛ! 0:1!
М. Кен
Пас отдал
А. Рабьо
Желтая карточка
М. Джурич
57'
Желтая карточка
П. Давидович
55'
6'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
20
Сулемана
ОП
11
Яя Каллон
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Мойзе Кен
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
90
Симоне Верди
АП
9
Тома Анри
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
3-3-1-2
96
Монтипо
27
Давидович
11
Чеккерини
18
Онгла
3
Доиг
20
Сулемана
42
Терраччано
11
Каллон
11
Джурич
15
Ласанья
3-1-2-2-2
1
Перин
13
Данило
3
Бремер
19
Бонуччи
5
Локателли
7
Куадрадо
12
Рабьо
29
Фаджоли
18
Костич
30
Милик
9
Кен
27
Давидович
22
Гюнтер
22
Гюнтер
27
Давидович
3
Доиг
88
Лазович
88
Лазович
3
Доиг
11
Каллон
90
Верди
90
Верди
11
Каллон
11
Джурич
9
Анри
9
Анри
11
Джурич
7
Куадрадо
26
Сандро
26
Сандро
7
Куадрадо
5
Локателли
5
Паредес
5
Паредес
5
Локателли
29
Фаджоли
21
Миретти
21
Миретти
29
Фаджоли
9
Кен
11
Ди Мария
11
Ди Мария
9
Кен
Остались в запасе
Верона
Ювентус
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Верона - Ювентус
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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