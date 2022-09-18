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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Наполи
Милан - Наполи: обзор матча 18 сентября 2022
Милан
18.09.2022, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
69'
О. Жиру
55'
М. Политано (П)
78'
Д. Симеоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Наполи
90'
+1
Замена
М. Оливера
️️️️
М. Руй
87'
Желтая карточка
А. Дзербин
87'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
87'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Х. Кварацхелия
Замена
Я. Адли
️️️️
Ш. Де Кетеларе
82'
78'
ГОЛ! 1:2!
Д. Симеоне
Пас отдал
М. Руй
Желтая карточка
Ф. Томори
74'
70'
Желтая карточка
Д. Симеоне
ГОЛ! 1:1!
О. Жиру
Пас отдал
Т. Эрнандес
69'
66'
Замена
А. Дзербин
️️️️
М. Политано
66'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Д. Распадори
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
А. Салемакерс
66'
Замена
Б. Диас
️️️️
Р. Крунич
66'
63'
Желтая карточка
А. Ррахмани
55'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Политано
Желтая карточка
Р. Крунич
53'
Замена
С. Дест
️️️️
Д. Калабрия
46'
Замена
П. Калюлю
️️️️
С. Кьер
46'
Желтая карточка
Д. Калабрия
45'
Желтая карточка
С. Кьер
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
21
Браим Диас
АП
29
Ясин Адли
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
24
Кьер
23
Томори
2
Калабрия
16
Тонали
33
Крунич
10
Беннасер
17
Де Кетеларе
56
Салемакерс
9
Жиру
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
3
Мин-Джэ
6
Мариу Руй
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
21
Политано
7
Кварацхелия
18
Распадори
56
Салемакерс
10
Мессьяс
10
Мессьяс
56
Салемакерс
24
Кьер
15
Калюлю
15
Калюлю
24
Кьер
2
Калабрия
8
Дест
8
Дест
2
Калабрия
33
Крунич
21
Диас
21
Диас
33
Крунич
17
Де Кетеларе
29
Адли
29
Адли
17
Де Кетеларе
6
Мариу Руй
17
Оливера
17
Оливера
6
Мариу Руй
7
Кварацхелия
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
7
Кварацхелия
20
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
20
Зелински
21
Политано
24
Дзербин
24
Дзербин
21
Политано
18
Распадори
18
Симеоне
18
Симеоне
18
Распадори
Остались в запасе
Милан
Наполи
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Марко Лазетич
ЦФ
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Милан - Наполи
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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Милан
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