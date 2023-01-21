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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Суонси
Куинз Парк Рейнджерс - Суонси: обзор матча 21 января 2023
Куинз Парк Рейнджерс
21.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
27'
Д. Лоу
81'
Д. Фултон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Суонси
Замена
А. Адома
️️️️
Т. Робертс
89'
Замена
А. Доззел
️️️️
Т. Ироегбунам
89'
81'
ГОЛ! 1:1!
Д. Фултон
Пас отдал
Л. Кандл
61'
Замена
Э. Фишер
️️️️
С. Бенда
58'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Д. Аллен
58'
Замена
Л. Кандл
️️️️
Л. Каллен
Замена
К. Уиллок
️️️️
Л. Дайкс
58'
Замена
О. Какай
️️️️
И. Лейрд
37'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лоу
Пас отдал
Л. Дайкс
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
8
Оливер Купер
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
4-2-2-2
88
Дьенг
3
Пал
16
Дикки
2
Данн
2
Лейрд
42
Ироегбунам
26
Филд
10
Хаир
9
Лоу
13
Дайкс
19
Робертс
4-3-1-2
13
Бенда
5
Кабанго
6
Дарлинг
22
Латибодье
3
Мэннинг
6
Гримес
7
Аллен
4
Фултон
8
Купер
9
Пироэ
11
Каллен
2
Лейрд
29
Какай
29
Какай
2
Лейрд
42
Ироегбунам
21
Доззел
21
Доззел
42
Ироегбунам
19
Робертс
37
Адома
37
Адома
19
Робертс
13
Дайкс
16
Уиллок
16
Уиллок
13
Дайкс
13
Бенда
1
Фишер
1
Фишер
13
Бенда
11
Каллен
25
Кандл
25
Кандл
11
Каллен
7
Аллен
10
Нтчам
10
Нтчам
7
Аллен
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Суонси
31
Джордан Арчер
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
Главный тренер
Пол Холл
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
Остались в запасе
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
Главный тренер
Пол Холл
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Суонси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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