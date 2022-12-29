Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм
Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм: обзор матча 29 декабря 2022
Хаддерсфилд Таун
29.12.2022, четверг, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
2 : 0
Завершен
Ротерхэм
31'
Д. Холмс
56'
Д. Роудс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм
Замена
C. Mahoney
️️️️
Д. Холмс
84'
76'
Замена
Б. Нортон-Каффи
️️️️
Д. МакКарт
76'
Замена
️️️️
Х. Одоффин
Замена
Т. Симпсон
️️️️
Д. Роудс
74'
Желтая карточка
У. Бойл
73'
63'
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
П. Киосо
Замена
С. Томас
️️️️
Д. Радони
61'
ГОЛ! 2:0!
Д. Роудс
56'
Желтая карточка
Д. Хогг
43'
42'
Желтая карточка
У. Хардинг
33'
Желтая карточка
К. Брэмолл
ГОЛ! 1:0!
Д. Холмс
31'
19'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Т. Ивс
Желтая карточка
Д. Радони
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
12
Уильям Бойл
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
18
Дэвид Касуму
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
4
Даниэль Барласер
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
15
Броди Спенсер
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Ротерхэм
26
Робби Хемфри
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
23
Tolaji Bola
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
3-2-4-1
21
Николлс
12
Лис
12
Бойл
6
Хелик
3
Руффельс
20
Кесслер-Хейден
6
Хогг
5
Радони
14
Холмс
18
Касуму
29
Роудс
3-2-3-1-1
1
Йоханссон
25
Хамфрис
5
МакКарт
45
Хардинг
30
Киосо
15
Брэмолл
4
Барласер
29
Линдси
20
Рэтбоун
27
Огбене
39
Ивс
14
Холмс
23
23
14
Холмс
5
Радони
42
Томас
42
Томас
5
Радони
29
Роудс
17
Симпсон
17
Симпсон
29
Роудс
5
МакКарт
18
Нортон-Каффи
18
Нортон-Каффи
5
МакКарт
2
Одоффин
2
Одоффин
30
Киосо
3
Фергюсон
3
Фергюсон
30
Киосо
39
Ивс
14
Вашингтон
14
Вашингтон
39
Ивс
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Ротерхэм
41
Николас Билокапич
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
15
Броди Спенсер
ЦП
Главный тренер
Дэнни Скофилд
26
Робби Хемфри
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
23
Tolaji Bola
ЦЗ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
15
Броди Спенсер
ЦП
Остались в запасе
26
Робби Хемфри
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
23
Tolaji Bola
ЦЗ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
Новости команд
Все
Хаддерсфилд Таун
Ротерхэм
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»
2019.01.06 19:35
Кубок Англии. «Манчестер Сити» забил семь голов «Ротерхэму»
2019.01.06 18:52
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+