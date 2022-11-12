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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Суонси
Хаддерсфилд Таун - Суонси: обзор матча 12 ноября 2022
Хаддерсфилд Таун
12.11.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
0 : 0
Завершен
Суонси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Суонси
89'
Желтая карточка
А. Око-Флекс
Замена
Б. Диарра
️️️️
Б. Джексон
86'
Замена
К. Мэхони
️️️️
Д. Касуму
86'
78'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
Д. Латибодье
Замена
Б. Спенсер
️️️️
Л. Мбете-Табу
75'
71'
Замена
К. Ноутон
️️️️
Г. Дарлинг
70'
Замена
Л. Кандл
️️️️
О. Нтчам
70'
Замена
А. Око-Флекс
️️️️
О. Купер
Замена
Д. Уорд
️️️️
Д. Роудс
64'
61'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Ж. Пироэ
Желтая карточка
Л. Мбете-Табу
59'
41'
Желтая карточка
О. Нтчам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
7
Бен Джексон
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
18
Дэвид Касуму
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Оливер Купер
АП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
15
Броди Спенсер
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
94
Браима Диарра
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
25
Люк Кандл
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
3-2-2-1-1
21
Николлс
21
Мбете-Табу
6
Хелик
12
Лис
7
Джексон
20
Кесслер-Хейден
18
Касуму
5
Радони
7
Томас
29
Роудс
3-2-3-1-1
13
Бенда
5
Кабанго
6
Дарлинг
15
Вуд
22
Латибодье
3
Мэннинг
10
Нтчам
4
Фултон
6
Гримес
8
Купер
9
Пироэ
21
Мбете-Табу
15
Спенсер
15
Спенсер
21
Мбете-Табу
18
Касуму
11
Мэхони
11
Мэхони
18
Касуму
7
Джексон
94
Диарра
94
Диарра
7
Джексон
29
Роудс
25
Уорд
25
Уорд
29
Роудс
6
Дарлинг
26
Ноутон
26
Ноутон
6
Дарлинг
10
Нтчам
25
Кандл
25
Кандл
10
Нтчам
8
Купер
11
Око-Флекс
11
Око-Флекс
8
Купер
22
Латибодье
35
Патерсон
35
Патерсон
22
Латибодье
9
Пироэ
21
Обафеми
21
Обафеми
9
Пироэ
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Суонси
41
Николас Билокапич
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Главный тренер
Дэнни Скофилд
1
Энди Фишер
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Суонси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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