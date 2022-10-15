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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Хаддерсфилд Таун
Ротерхэм - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 15 октября 2022
Ротерхэм
15.10.2022, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 15 тур
2 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
25'
К. Вашингтон
61'
Д. Келли
29'
Д. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
Х. Одоффин
90'
+3
Замена
Х. Одоффин
️️️️
К. Вашингтон
90'
Желтая карточка
У. Хардинг
89'
74'
Желтая карточка
Ю. Накаяма
67'
Замена
К. Мэхони
️️️️
Д. Холмс
67'
Замена
Д. Радони
️️️️
Д. Уорд
67'
Замена
А. Роу
️️️️
Б. Джексон
Замена
К. Брэмолл
️️️️
Ш. Фергюсон
66'
ГОЛ! 2:1!
Д. Келли
Пас отдал
Р. Вуд
61'
60'
Желтая карточка
Д. Холмс
Замена
Д. Келли
️️️️
Т. Ивс
59'
Желтая карточка
О. Рэтбоун
42'
29'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уорд
Пас отдал
С. Томас
ГОЛ! 1:0!
К. Вашингтон
Пас отдал
Д. Барласер
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
20
Оливер Рэтбоун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
22
Этьен Камара
ЦЗ
18
Дэвид Касуму
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
18
Брук Нортон-Каффи
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
20
Олли Тертон
ПЗ
15
Броди Спенсер
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
4-3-3
1
Йоханссон
24
Холл
45
Хардинг
6
Вуд
21
Пелтье
3
Фергюсон
26
Уайлс
4
Барласер
20
Рэтбоун
39
Ивс
14
Вашингтон
3-2-2-1-2
21
Николлс
6
Хелик
3
Накаяма
22
Камара
12
Лис
7
Джексон
18
Касуму
14
Холмс
7
Томас
25
Уорд
29
Роудс
3
Фергюсон
15
Брэмолл
15
Брэмолл
3
Фергюсон
14
Вашингтон
2
Одоффин
2
Одоффин
14
Вашингтон
39
Ивс
9
Келли
9
Келли
39
Ивс
25
Уорд
5
Радони
5
Радони
25
Уорд
7
Джексон
11
Роу
11
Роу
7
Джексон
14
Холмс
11
Мэхони
11
Мэхони
14
Холмс
Остались в запасе
Ротерхэм
Хаддерсфилд Таун
31
Джош Викерс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
41
Николас Билокапич
ВР
20
Олли Тертон
ПЗ
15
Броди Спенсер
ЦП
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ЦП
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
20
Олли Тертон
ПЗ
15
Броди Спенсер
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Статистика матча Ротерхэм - Хаддерсфилд Таун
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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