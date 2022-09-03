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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Куинз Парк Рейнджерс
Суонси - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 03 сентября 2022
Суонси
03.09.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
21'
Ж. Пироэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Куинз Парк Рейнджерс
82'
Замена
Л. Балогун
️️️️
Р. Дикки
82'
Замена
С. Армстронг
️️️️
К. Уиллок
Желтая карточка
Ж. Пироэ
77'
Замена
Л. Кандл
️️️️
Д. Аллен
74'
Замена
Д. Фултон
️️️️
О. Купер
74'
70'
Замена
А. Адома
️️️️
А. Доззел
Замена
Ф. Стивенс
️️️️
Л. Каллен
64'
61'
Замена
Т. Робертс
️️️️
Л. Дайкс
Замена
Л. Каллен
️️️️
Д. Патерсон
60'
Желтая карточка
Д. Патерсон
39'
Желтая карточка
М. Гримес
34'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пироэ
Пас отдал
О. Купер
21'
Пенальти не реализован!
Ж. Пироэ
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
8
Оливер Купер
АП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
10
Стефан Йохансен
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
25
Люк Кандл
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
11
Лайам Каллен
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
29
Осман Какай
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Бенда
3
Мэннинг
15
Вуд
5
Кабанго
29
Соринола
26
Ноутон
6
Гримес
7
Аллен
8
Купер
35
Патерсон
9
Пироэ
4-3-2-1
88
Дьенг
2
Лейрд
2
Данн
16
Дикки
3
Пал
10
Йохансен
26
Филд
21
Доззел
10
Хаир
16
Уиллок
13
Дайкс
Каллен
2
Стивенс
2
Стивенс
Каллен
7
Аллен
25
Кандл
25
Кандл
7
Аллен
8
Купер
4
Фултон
4
Фултон
8
Купер
35
Патерсон
11
Каллен
11
Каллен
35
Патерсон
16
Дикки
27
Балогун
27
Балогун
16
Дикки
21
Доззел
37
Адома
37
Адома
21
Доззел
13
Дайкс
19
Робертс
19
Робертс
13
Дайкс
16
Уиллок
22
Армстронг
22
Армстронг
16
Уиллок
Остались в запасе
Суонси
Куинз Парк Рейнджерс
1
Энди Фишер
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
29
Осман Какай
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Остались в запасе
29
Осман Какай
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Суонси - Куинз Парк Рейнджерс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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