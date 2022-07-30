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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Суонси
Ротерхэм - Суонси: обзор матча 30 июля 2022
Ротерхэм
30.07.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
16'
Ч. Огбене
38'
Г. Дарлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Суонси
Желтая карточка
К. Брэмолл
90'
+3
80'
Желтая карточка
Ж. Пироэ
72'
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
М. Соринола
71'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Д. Патерсон
Замена
К. Брэмолл
️️️️
Ш. Фергюсон
66'
Замена
Д. Келли
️️️️
К. Вашингтон
66'
Замена
П. Киосо
️️️️
Г. Холл
66'
55'
Желтая карточка
М. Соринола
38'
ГОЛ! 1:1!
Г. Дарлинг
Пас отдал
М. Гримес
ГОЛ! 1:0!
Ч. Огбене
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
29
Джейми Линдси
ЦФ
26
Бен Уайлс
ЦФ
4
Даниэль Барласер
ЦФ
6
Ричард Вуд
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
29
Мэттью Соринола
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Ротерхэм
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
7
Скотт Хай
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
31
Джош Викерс
ЦФ
15
Коэн Брэмолл
ЦФ
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Оливер Купер
АП
20
Кэмерон Конгрив
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
2-1-1-5
1
Йоханссон
45
Хардинг
24
Холл
3
Фергюсон
27
Огбене
29
Линдси
6
Вуд
4
Барласер
26
Уайлс
14
Вашингтон
4-2-4
1
Фишер
26
Ноутон
22
Латибодье
6
Дарлинг
15
Вуд
6
Гримес
4
Фултон
29
Соринола
9
Пироэ
35
Патерсон
21
Обафеми
24
Холл
30
Киосо
30
Киосо
24
Холл
14
Вашингтон
9
Келли
9
Келли
14
Вашингтон
3
Фергюсон
15
Брэмолл
15
Брэмолл
3
Фергюсон
29
Соринола
3
Мэннинг
3
Мэннинг
29
Соринола
35
Патерсон
10
Нтчам
10
Нтчам
35
Патерсон
Остались в запасе
Ротерхэм
Суонси
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
31
Джош Викерс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
13
Стивен Бенда
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
8
Оливер Купер
АП
20
Кэмерон Конгрив
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
31
Джош Викерс
ЦФ
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
8
Оливер Купер
АП
20
Кэмерон Конгрив
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Ротерхэм - Суонси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Мэтт Донохью
(Манчестер)
Стадион:
Нью-Йорк
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