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Шинник - СКА-Хабаровск

27.05.2023, Суббота, 00:00 мск Россия. Первая лига, 33 тур Шинник - СКА-Хабаровск
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Первая лига (2022/2023)
17 тур
6 ноября, воскресенье 10:00 СКА-Хабаровск 3:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2020/2021)
26 тур
5 декабря, суббота 14:00 Шинник 2:3 СКА-Хабаровск
6 тур
30 августа, воскресенье 08:00 СКА-Хабаровск 2:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2019/2020)
1 тур
7 июля, воскресенье 10:00 СКА-Хабаровск 1:2 Шинник
Россия. ФНЛ (2018/2019)
30 тур
7 апреля, воскресенье 10:00 СКА-Хабаровск 1:0 Шинник
12 тур
19 сентября, среда 18:30 Шинник 1:1 СКА-Хабаровск
Россия. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
27 февраля, вторник 11:30 СКА-Хабаровск 0:0
(1:4)п		 Шинник
Россия. ФНЛ (2016/2017)
27 тур
19 марта, воскресенье 14:00 Шинник 1:0 СКА-Хабаровск
9 тур
21 августа, воскресенье 10:00 СКА-Хабаровск 0:0 Шинник
Россия. ФНЛ (2015/2016)
34 тур
2 мая, понедельник 10:00 СКА-Хабаровск 2:2 Шинник
16 тур
15 октября, четверг 18:30 Шинник 2:1 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2014/2015)
25 тур
29 марта, воскресенье 16:00 Шинник 2:0 СКА-Хабаровск
9 тур
7 сентября, воскресенье 08:00 СКА-Хабаровск 2:2 Шинник
Россия. Кубок ФНЛ 2015
Матч за 5-е место,
23 февраля, понедельник 13:45 Шинник 3:0 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2013/2014)
29 тур
30 марта, воскресенье 08:00 СКА-Хабаровск 3:0 Шинник
11 тур
28 августа, среда 19:00 Шинник 1:2 СКА-Хабаровск
Россия. Кубок ФНЛ 2014, группа B
Групповой этап, 1 тур
11 февраля, вторник 17:00 Шинник 1:0 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2012/2013)
19 тур
23 ноября, пятница 18:00 Шинник 2:2 СКА-Хабаровск
3 тур
24 июля, вторник 13:00 СКА-Хабаровск 2:0 Шинник
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 33 тур
14 октября, пятница 12:00 СКА-Хабаровск 0:0 Шинник
Второй этап, 13 тур
4 июня, суббота 15:00 Шинник 1:2 СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион 2010
31 тур
22 сентября, среда 18:30 Шинник 3:0 СКА-Хабаровск
11 тур
21 мая, пятница 12:00 СКА-Хабаровск 2:3 Шинник
Россия. Первый дивизион 2009
31 тур
19 сентября, суббота 18:00 Шинник 1:0 СКА-Хабаровск
11 тур
22 мая, пятница 12:00 СКА-Хабаровск 0:2 Шинник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Балтика 22 13 8 1 43:21 +22 47
2. Рубин 22 12 7 3 38:23 +15 43
3. Алания 22 11 7 4 38:24 +14 40
4. Енисей 22 10 8 4 32:24 +8 38
5. Арсенал Т 22 9 6 7 30:28 +2 33
6. СКА-Хабаровск 22 9 6 7 38:26 +12 33
7. Волгарь 22 9 6 7 24:21 +3 33
8. КАМАЗ 22 8 8 6 27:23 +4 32
9. Динамо Мх 22 7 9 6 16:16 0 30
10. Шинник 22 8 5 9 24:25 -1 29
11. Нефтехимик 22 7 7 8 19:20 -1 28
12. Родина 22 7 7 8 24:28 -4 28
13. Акрон 22 5 11 6 21:25 -4 26
14. Велес 22 7 2 13 21:36 -15 23
15. Уфа 22 5 6 11 20:30 -10 21
16. Кубань 22 5 5 12 20:25 -5 20
17. Волга Ул 22 3 7 12 15:30 -15 16
18. Краснодар-2 22 3 5 14 15:40 -25 14
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