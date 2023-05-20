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СКА-Хабаровск - Волгарь

20.05.2023, Суббота, 00:00 мск Россия. Первая лига, 32 тур СКА-Хабаровск - Волгарь
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Первая лига (2022/2023)
16 тур
29 октября, суббота 16:00 Волгарь 1:3 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2021/2022)
32 тур
10 апреля, воскресенье 16:00 Волгарь 1:1 СКА-Хабаровск
14 тур
29 сентября, среда 12:00 СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь
Россия. ФНЛ (2020/2021)
24 тур
25 ноября, среда 17:30 Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск
4 тур
16 августа, воскресенье 10:00 СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь
Россия. ФНЛ (2016/2017)
33 тур
23 апреля, воскресенье 15:00 Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск
15 тур
2 октября, воскресенье 09:00 СКА-Хабаровск 2:1 Волгарь
Россия. ФНЛ (2015/2016)
35 тур
6 мая, пятница 17:30 Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск
17 тур
19 октября, понедельник 12:00 СКА-Хабаровск 2:1 Волгарь
Россия. ФНЛ (2014/2015)
29 тур
25 апреля, суббота 17:00 Волгарь 4:0 СКА-Хабаровск
13 тур
5 октября, воскресенье 09:00 СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь
Россия. Кубок ФНЛ 2015, группа D
1 тур
13 февраля, пятница 19:45 Волгарь 4:2 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2012/2013)
26 тур
2 апреля, вторник 19:00 Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск
10 тур
6 сентября, четверг 12:00 СКА-Хабаровск 3:1 Волгарь
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 42 тур
13 апреля, пятница 12:00 СКА-Хабаровск 0:1 Волгарь
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 36 тур
27 октября, четверг 18:00 Волгарь 2:0 СКА-Хабаровск
Второй этап, 16 тур
17 июня, пятница 12:00 СКА-Хабаровск 1:1 Волгарь
Россия. Первый дивизион 2010
37 тур
24 октября, воскресенье 07:00 СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь
17 тур
23 июня, среда 19:00 Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион 2009
38 тур
25 октября, воскресенье 08:00 СКА-Хабаровск 0:2 Волгарь
18 тур
27 июня, суббота 18:30 Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Балтика 22 13 8 1 43:21 +22 47
2. Рубин 22 12 7 3 38:23 +15 43
3. Алания 22 11 7 4 38:24 +14 40
4. Енисей 22 10 8 4 32:24 +8 38
5. Арсенал Т 22 9 6 7 30:28 +2 33
6. СКА-Хабаровск 22 9 6 7 38:26 +12 33
7. Волгарь 22 9 6 7 24:21 +3 33
8. КАМАЗ 22 8 8 6 27:23 +4 32
9. Динамо Мх 22 7 9 6 16:16 0 30
10. Шинник 22 8 5 9 24:25 -1 29
11. Нефтехимик 22 7 7 8 19:20 -1 28
12. Родина 22 7 7 8 24:28 -4 28
13. Акрон 22 5 11 6 21:25 -4 26
14. Велес 22 7 2 13 21:36 -15 23
15. Уфа 22 5 6 11 20:30 -10 21
16. Кубань 22 5 5 12 20:25 -5 20
17. Волга Ул 22 3 7 12 15:30 -15 16
18. Краснодар-2 22 3 5 14 15:40 -25 14
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