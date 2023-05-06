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Шинник - Волгарь

06.05.2023, Суббота, 00:00 мск Россия. Первая лига, 30 тур Шинник - Волгарь
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Первая лига (2022/2023)
14 тур
16 октября, воскресенье 17:00 Волгарь 1:0 Шинник
Россия. ФНЛ (2020/2021)
39 тур
28 апреля, среда 17:30 Волгарь 1:1 Шинник
19 тур
1 ноября, воскресенье 14:00 Шинник 2:1 Волгарь
Россия. ФНЛ (2017/2018)
28 тур
17 марта, суббота 14:00 Шинник 1:1 Волгарь
10 тур
27 августа, воскресенье 18:00 Волгарь 0:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2016/2017)
21 тур
9 ноября, среда 18:30 Шинник 1:1 Волгарь
3 тур
23 июля, суббота 18:00 Волгарь 2:0 Шинник
Россия. ФНЛ (2015/2016)
30 тур
7 апреля, четверг 17:30 Волгарь 4:0 Шинник
12 тур
20 сентября, воскресенье 13:00 Шинник 3:3 Волгарь
Россия. ФНЛ (2014/2015)
19 тур
14 ноября, пятница 19:00 Шинник 1:1 Волгарь
3 тур
19 июля, суббота 19:00 Волгарь 1:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2012/2013)
22 тур
19 ноября, понедельник 18:00 Волгарь 1:1 Шинник
6 тур
13 августа, понедельник 19:00 Шинник 1:1 Волгарь
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 25 тур
1 сентября, четверг 19:00 Волгарь 1:1 Шинник
Второй этап, 6 тур
28 апреля, четверг 18:30 Шинник 3:0 Волгарь
Россия. Первый дивизион 2010
27 тур
31 августа, вторник 18:30 Шинник 2:0 Волгарь
7 тур
29 апреля, четверг 18:30 Волгарь 0:1 Шинник
Россия. Первый дивизион 2009
24 тур
9 августа, воскресенье 18:00 Шинник 0:0 Волгарь
4 тур
11 апреля, суббота 16:00 Волгарь 0:0 Шинник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Балтика 22 13 8 1 43:21 +22 47
2. Рубин 22 12 7 3 38:23 +15 43
3. Алания 22 11 7 4 38:24 +14 40
4. Енисей 22 10 8 4 32:24 +8 38
5. Арсенал Т 22 9 6 7 30:28 +2 33
6. СКА-Хабаровск 22 9 6 7 38:26 +12 33
7. Волгарь 22 9 6 7 24:21 +3 33
8. КАМАЗ 22 8 8 6 27:23 +4 32
9. Динамо Мх 22 7 9 6 16:16 0 30
10. Шинник 22 8 5 9 24:25 -1 29
11. Нефтехимик 22 7 7 8 19:20 -1 28
12. Родина 22 7 7 8 24:28 -4 28
13. Акрон 22 5 11 6 21:25 -4 26
14. Велес 22 7 2 13 21:36 -15 23
15. Уфа 22 5 6 11 20:30 -10 21
16. Кубань 22 5 5 12 20:25 -5 20
17. Волга Ул 22 3 7 12 15:30 -15 16
18. Краснодар-2 22 3 5 14 15:40 -25 14
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