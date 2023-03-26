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СКА-Хабаровск - Енисей

26.03.2023, Воскресенье, 00:00 мск Россия. Первая лига, 24 тур СКА-Хабаровск - Енисей
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Первая лига (2022/2023)
8 тур
4 сентября, воскресенье 11:00 Енисей 1:1 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2021/2022)
25 тур
27 ноября, суббота 12:00 Енисей 3:1 СКА-Хабаровск
7 тур
21 августа, суббота 08:00 СКА-Хабаровск 4:3 Енисей
Россия. ФНЛ (2020/2021)
35 тур
7 апреля, среда 14:30 Енисей 2:0 СКА-Хабаровск
15 тур
13 октября, вторник 11:30 СКА-Хабаровск 0:1 Енисей
Россия. ФНЛ (2019/2020)
14 тур
20 сентября, пятница 12:00 СКА-Хабаровск 2:0 Енисей
Россия. ФНЛ (2016/2017)
29 тур
1 апреля, суббота 13:00 Енисей 3:1 СКА-Хабаровск
11 тур
3 сентября, суббота 10:00 СКА-Хабаровск 1:0 Енисей
Россия. ФНЛ (2015/2016)
36 тур
10 мая, вторник 12:00 СКА-Хабаровск 0:2 Енисей
18 тур
25 октября, воскресенье 13:00 Енисей 2:0 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2014/2015)
32 тур
16 мая, суббота 06:00 СКА-Хабаровск 3:1 Енисей
16 тур
25 октября, суббота 13:00 Енисей 0:0 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2013/2014)
27 тур
16 марта, воскресенье 08:00 СКА-Хабаровск 2:2 Енисей
8 тур
12 августа, понедельник 15:00 Енисей 0:1 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2012/2013)
21 тур
12 ноября, понедельник 15:00 Енисей 1:1 СКА-Хабаровск
5 тур
7 августа, вторник 11:45 СКА-Хабаровск 1:0 Енисей
Россия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
30 октября, вторник 14:30 Енисей 1:0 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 41 тур
7 апреля, суббота 13:00 Енисей 1:1 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 29 тур
22 сентября, четверг 12:00 СКА-Хабаровск 4:3 Енисей
Второй этап, 9 тур
15 мая, воскресенье 13:00 Енисей 3:0 СКА-Хабаровск
Россия. Кубок (2011/2012)
1/32 финала
4 июля, понедельник 15:00 Енисей 1:0 СКА-Хабаровск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Балтика 22 13 8 1 43:21 +22 47
2. Рубин 22 12 7 3 38:23 +15 43
3. Алания 22 11 7 4 38:24 +14 40
4. Енисей 22 10 8 4 32:24 +8 38
5. Арсенал Т 22 9 6 7 30:28 +2 33
6. СКА-Хабаровск 22 9 6 7 38:26 +12 33
7. Волгарь 22 9 6 7 24:21 +3 33
8. КАМАЗ 22 8 8 6 27:23 +4 32
9. Динамо Мх 22 7 9 6 16:16 0 30
10. Шинник 22 8 5 9 24:25 -1 29
11. Нефтехимик 22 7 7 8 19:20 -1 28
12. Родина 22 7 7 8 24:28 -4 28
13. Акрон 22 5 11 6 21:25 -4 26
14. Велес 22 7 2 13 21:36 -15 23
15. Уфа 22 5 6 11 20:30 -10 21
16. Кубань 22 5 5 12 20:25 -5 20
17. Волга Ул 22 3 7 12 15:30 -15 16
18. Краснодар-2 22 3 5 14 15:40 -25 14
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