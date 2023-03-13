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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Кубань
Алания - Кубань: обзор матча 13 марта 2023
Алания
13.03.2023, понедельник, 17:00
Россия. Первая лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Кубань
84'
А. Цараев
38'
Н. Абдоков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Кубань
ГОЛ! 1:1!
А. Цараев
84'
Замена
А. Бутаев
️️️️
А. Коротков
74'
74'
Замена
А. Гурфов
️️️️
А. Архипов
74'
Замена
А. Щеткин
️️️️
Г. Махатадзе
66'
Желтая карточка
Г. Махатадзе
65'
Замена
М. Лаук
️️️️
Н. Абдоков
Замена
И. Машуков
️️️️
З. Тарба
62'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
Х. Норчаев
53'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
М. Петров
46'
Замена
А. Хабалов
️️️️
К. Плиев
46'
44'
Желтая карточка
Н. Абдоков
38'
ГОЛ! 0:1!
Н. Абдоков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
21
Артур Галоян
АП
22
Алан Цараев
ПВ
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
80
Андрей Шерешков
ПВ
9
Илья Мосейчук
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
11
Алан Чочиев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
10
Максим Лаук
ЛВ
6
Даниил Родин
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
15
Аркадий Солоп
ПП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Солдатенко
15
Плиев
15
Кочиев
24
Коротков
5
Багаев
88
Бакаев
6
Тарба
73
Петров
21
Галоян
22
Цараев
18
Норчаев
4-1-3-2
1
Нестеренко
81
Сидоров
30
Таказов
72
Позняк
96
Смирнов
21
Махатадзе
9
Мосейчук
99
Абдоков
11
Цаллагов
9
Архипов
80
Шерешков
15
Плиев
15
Хабалов
15
Хабалов
15
Плиев
24
Коротков
19
Бутаев
19
Бутаев
24
Коротков
18
Норчаев
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
18
Норчаев
73
Петров
7
Гурциев
7
Гурциев
73
Петров
6
Тарба
14
Машуков
14
Машуков
6
Тарба
9
Архипов
36
Гурфов
36
Гурфов
9
Архипов
99
Абдоков
10
Лаук
10
Лаук
99
Абдоков
21
Махатадзе
99
Щеткин
99
Щеткин
21
Махатадзе
Остались в запасе
Алания
Кубань
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
11
Алан Чочиев
АП
87
Андрей Мазурин
ЛВ
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Сергей Ещенко
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
15
Аркадий Солоп
ПП
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
11
Алан Чочиев
АП
87
Андрей Мазурин
ЛВ
77
Аршак Корян
ПВ
Остались в запасе
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Сергей Ещенко
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
15
Аркадий Солоп
ПП
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Алания - Кубань
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Кубань
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Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
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Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
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Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Арам Петросян (Бронницы)
Сергей Каруненко (Воронеж)
Дополнительные помощники:
VAR– Роман Сафьян (Москва)
AVAR– Алексей Лунев (Новосибирск)
Резервный судья:
Инал Танашев (Нальчик)
Делегат:
Юрий Ключников (Москва)
Инспектор:
Александр Гончар (Сочи)
Стадион:
Ахмат-Арена
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