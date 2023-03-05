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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Алания
Нефтехимик - Алания: обзор матча 05 марта 2023
Нефтехимик
05.03.2023, воскресенье, 17:30
Россия. Первая лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Алания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Алания
90'
Желтая карточка
Х. Хосонов
75'
Замена
А. Мазурин
️️️️
Н. Гиоргобиани
Замена
М. Лайкин
️️️️
А. Котик
70'
Замена
М. Барсов
️️️️
В. Галиулин
70'
Замена
С. Джамилов
️️️️
Р. Денисов
65'
46'
Замена
А. Корян
️️️️
Р. Дауров
3'
Замена
А. Коротков
️️️️
С. Качмазов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
21
Артур Галоян
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Нефтехимик
26
Григорий Кеваев
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
10
Роман Янушковский
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
77
Аршак Корян
ПВ
3-2-3-2
96
Обухов
21
Бердников
16
Шоркин
44
Калугин
5
Москвичев
16
Денисов
21
Галиулин
22
Дворецков
2
Ситдиков
9
Котик
10
Базелюк
3-2-2-2-1
25
Солдатенко
5
Багаев
15
Кочиев
4
Качмазов
17
Дауров
13
Засеев
80
Хосонов
73
Петров
99
Гиоргобиани
21
Галоян
14
Машуков
9
Котик
83
Лайкин
83
Лайкин
9
Котик
16
Денисов
7
Джамилов
7
Джамилов
16
Денисов
21
Галиулин
14
Барсов
14
Барсов
21
Галиулин
4
Качмазов
24
Коротков
24
Коротков
4
Качмазов
99
Гиоргобиани
87
Мазурин
87
Мазурин
99
Гиоргобиани
17
Дауров
77
Корян
77
Корян
17
Дауров
Остались в запасе
Нефтехимик
Алания
26
Григорий Кеваев
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
26
Григорий Кеваев
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
10
Роман Янушковский
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Нефтехимик - Алания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
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Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Помощники судьи:
Степан Щербаков (Омск)
Юрий Ярушкин (Вологда)
Резервный судья:
Ранэль Зияков (Набережные Челны)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
Стадион:
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