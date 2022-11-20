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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Кубань
КАМАЗ - Кубань: обзор матча 20 ноября 2022
КАМАЗ
20.11.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Кубань
90'
В. Пальцев
90+1'
Д. Шамкин
24'
Д. Родин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Кубань
Желтая карточка
Д. Шамкин
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Д. Шамкин
90'
+1
Желтая карточка
З. Тарасенко
90'
ГОЛ! 1:1!
В. Пальцев
90'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
С. Серченков
80'
Замена
А. Исик
️️️️
Ю. Кириллов
79'
Замена
З. Тарасенко
️️️️
В. Бабаев
68'
65'
Замена
Н. Абдоков
️️️️
И. Мосейчук
Замена
Д. Шамкин
️️️️
Д. Таликин
63'
Замена
Н. Маляров
️️️️
А. Абрамов
63'
57'
Замена
А. Чуканов
️️️️
И. Кубышкин
Желтая карточка
А. Мохаммад
31'
24'
ГОЛ! 0:1!
Д. Родин
Желтая карточка
Д. Таликин
21'
19'
Желтая карточка
С. Таказов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
10
Максим Лаук
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
9
Илья Мосейчук
ПВ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
87
Артем Исик
ОП
8
Захар Тарасенко
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
8
Даниил Шамкин
АП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
7
Андреа Чуканов
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
4-4-2
71
Мамин
65
Толстопятов
20
Полюткин
17
Пальцев
4
Абрамов
42
Кириллов
97
Таликин
96
Мохаммад
11
Гаглоев
11
Бабаев
8
Серченков
3-1-2-3-1
1
Нестеренко
22
Рыбин
22
Хомуха
30
Таказов
13
Кубышкин
6
Родин
87
Безденежных
9
Мосейчук
31
Ткачук
10
Лаук
99
Щеткин
8
Серченков
10
Кирсанов
10
Кирсанов
8
Серченков
42
Кириллов
87
Исик
87
Исик
42
Кириллов
11
Бабаев
8
Тарасенко
8
Тарасенко
11
Бабаев
4
Абрамов
7
Маляров
7
Маляров
4
Абрамов
97
Таликин
8
Шамкин
8
Шамкин
97
Таликин
9
Мосейчук
99
Абдоков
99
Абдоков
9
Мосейчук
13
Кубышкин
7
Чуканов
7
Чуканов
13
Кубышкин
Остались в запасе
КАМАЗ
Кубань
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
15
Аркадий Солоп
ПП
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
15
Аркадий Солоп
ПП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча КАМАЗ - Кубань
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Помощники судьи:
Сергей Ядров (Калининград)
Юрий Ярушкин (Вологда)
Резервный судья:
Герман Коваленко (Казань)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Николай Объедков (Санкт-Петербург)
Стадион:
КАМАЗ
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