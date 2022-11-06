Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Кубань
Енисей - Кубань: обзор матча 06 ноября 2022
Енисей
06.11.2022, воскресенье, 13:00
Россия. Первая лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Кубань
73'
И. Умаев
76'
Е. Иванов
82'
Н. Абдоков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Кубань
90'
+2
Желтая карточка
И. Безденежных
Замена
В. Кичин
️️️️
Н. Глушков
89'
Замена
Д. Самойлов
️️️️
А. Ломакин
85'
83'
Замена
А. Рыбин
️️️️
Н. Абдоков
82'
ГОЛ! 2:1!
Н. Абдоков
82'
Замена
Д. Югалдин
️️️️
Д. Родин
ГОЛ! 2:0!
Е. Иванов
76'
Желтая карточка
В. Кичин
74'
ГОЛ! 1:0!
И. Умаев
73'
Замена
И. Умаев
️️️️
Н. Раздорских
66'
58'
Замена
А. Архипов
️️️️
Д. Цаллагов
52'
Желтая карточка
А. Чуканов
Желтая карточка
Х. Феррейра
51'
37'
Замена
А. Чуканов
️️️️
Г. Махатадзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
6
Даниил Родин
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
9
Артем Архипов
ЦФ
4-1-3-1-1
23
Антипин
33
Масловский
33
Феррейра
5
Стежко
13
Бардыбахин
64
Ланин
21
Раздорских
90
Ломакин
8
Иванов
19
Глушков
75
Окладников
3-3-3-1
1
Нестеренко
30
Таказов
22
Хомуха
81
Сидоров
6
Родин
21
Махатадзе
87
Безденежных
11
Цаллагов
99
Абдоков
31
Ткачук
99
Щеткин
19
Глушков
2
Кичин
2
Кичин
19
Глушков
90
Ломакин
77
Самойлов
77
Самойлов
90
Ломакин
21
Раздорских
10
Умаев
10
Умаев
21
Раздорских
99
Абдоков
22
Рыбин
22
Рыбин
99
Абдоков
6
Родин
50
Югалдин
50
Югалдин
6
Родин
21
Махатадзе
7
Чуканов
7
Чуканов
21
Махатадзе
11
Цаллагов
9
Архипов
9
Архипов
11
Цаллагов
Остались в запасе
Енисей
Кубань
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
Главный тренер
Артем Горлов
1
Сергей Ещенко
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
15
Аркадий Солоп
ПП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
15
Аркадий Солоп
ПП
Главный тренер
Артем Горлов
Статистика матча Енисей - Кубань
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
28.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Сергей Каруненко (Воронеж)
Виталий Жолобов (Волжский)
Резервный судья:
Артем Петренко (Новосибирск)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Алексей Монахов (Москва)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
Новости команд
Все
Енисей
Кубань
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
Вчера, 12:39
6
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
23 ноября
1
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
21 ноября
10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
23 ноября
1
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
21 ноября
10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
Вчера, 12:39
6
«Родина» подписала игрока из молодежки «Краснодара»
31 июля
36-летний экс-игрок сборной России вернулся в родной клуб во Второй лиге
31 июля
«Краснодар» отправил вингера в аренду
6 июля
Экс-игрок сборной России остался без клуба
25 июня
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+