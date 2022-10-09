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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Мх - Уфа
Динамо Мх - Уфа: обзор матча 09 октября 2022
Динамо Мх
09.10.2022, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Уфа
51'
И. Темников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Уфа
85'
Замена
А. Погосов
️️️️
Д. Ортис
Замена
А. Вагидов
️️️️
Н. Глушков
78'
Замена
К. Ибрагимов
️️️️
С. Кагермазов
78'
Замена
С. Лысенко
️️️️
Т. Сундуков
75'
Замена
А. Гаджиев
️️️️
З. Юсупов
69'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Р. Абдурагимов
56'
55'
Желтая карточка
А. Голубев
55'
Желтая карточка
Д. Ортис
51'
ГОЛ! 0:1!
И. Темников
Желтая карточка
Р. Абдурагимов
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
18
Эрбол Атабаев
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
15
Александр Масалов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
11
Иван Темников
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
9
Сослан Лысенко
ЛВ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
70
Абакар Гаджиев
АП
8
Шамиль Исаев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
19
Арсен Вагидов
ЦФ
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
24
Артем Погосов
ЛВ
99
Данила Емельянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
3-2-4-1
1
Хамхоев
4
Шумахов
77
Сундуков
13
Кагермазов
33
Халимбеков
3
Гасанов
18
Атабаев
7
Абдурагимов
47
Глушков
22
Юсупов
9
Дибиргаджиев
3-4-2-1
40
Чернов
11
Темников
52
Конюхов
15
Масалов
33
Сухов
6
Фищенко
55
Карп
3
Плиев
50
Голубев
94
Евсеев
70
Ортис
13
Кагермазов
4
Ибрагимов
4
Ибрагимов
13
Кагермазов
22
Юсупов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
22
Юсупов
7
Абдурагимов
9
Магомедов
9
Магомедов
7
Абдурагимов
77
Сундуков
9
Лысенко
9
Лысенко
77
Сундуков
47
Глушков
19
Вагидов
19
Вагидов
47
Глушков
70
Ортис
24
Погосов
24
Погосов
70
Ортис
Остались в запасе
Динамо Мх
Уфа
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
24
Дмитрий Терновский
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
8
Шамиль Исаев
АП
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
Главный тренер
Горан Алексич
81
Иван Кукушкин
ВР
99
Данила Емельянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
Остались в запасе
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
24
Дмитрий Терновский
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
8
Шамиль Исаев
АП
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
99
Данила Емельянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Главный тренер
Денис Попов
Статистика матча Динамо Мх - Уфа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
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