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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Краснодар-2
Кубань - Краснодар-2: обзор матча 01 октября 2022
Кубань
01.10.2022, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 12 тур
4 : 0
Завершен
Краснодар-2
10'
А. Чуканов
51'
С. Таказов
90+1'
Н. Абдоков
90+4'
Н. Абдоков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - Краснодар-2
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Н. Абдоков
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Р. Апеков
ГОЛ! 3:0!
Н. Абдоков
90'
+1
Замена
Д. Югалдин
️️️️
И. Мосейчук
89'
Желтая карточка
Д. Ткачук
87'
87'
Желтая карточка
И. Дэвид Ндука
Замена
Н. Абдоков
️️️️
А. Чуканов
81'
Замена
А. Архипов
️️️️
А. Щеткин
81'
75'
Замена
Р. Халназаров
️️️️
Д. Карпов
65'
Желтая карточка
Д. Гайворонский
59'
Замена
Д. Гайворонский
️️️️
В. Самко
59'
Замена
Р. Апеков
️️️️
М. Кутовой
ГОЛ! 2:0!
С. Таказов
51'
46'
Замена
Д. Кокоев
️️️️
А. Мацукатов
ГОЛ! 1:0!
А. Чуканов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Краснодар-2
1
Михаил Штепа
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
9
Артем Архипов
ЦФ
Краснодар-2
35
Роман Сафронов
ВР
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
27
Алиджони Айни
АП
11
Олег Ознобихин
АП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
9
Омар Попов
ЦФ
90
Михаил Берснев
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Нестеренко
81
Сидоров
30
Таказов
22
Рыбин
27
Горовых
6
Родин
21
Махатадзе
31
Ткачук
7
Чуканов
9
Мосейчук
99
Щеткин
3-1-2-2-2
1
Штепа
44
Исаенко
44
Сухорученко
32
Пивоваров
23
Якимов
18
Ндука
15
Мацукатов
2
Манелов
70
Самко
90
Кутовой
11
Карпов
9
Мосейчук
50
Югалдин
50
Югалдин
9
Мосейчук
7
Чуканов
99
Абдоков
99
Абдоков
7
Чуканов
99
Щеткин
9
Архипов
9
Архипов
99
Щеткин
70
Самко
35
Гайворонский
35
Гайворонский
70
Самко
15
Мацукатов
17
Кокоев
17
Кокоев
15
Мацукатов
11
Карпов
20
Халназаров
20
Халназаров
11
Карпов
90
Кутовой
11
Апеков
11
Апеков
90
Кутовой
Остались в запасе
Кубань
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
15
Аркадий Солоп
ПП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
35
Роман Сафронов
ВР
19
Никита Плотников
ОП
27
Алиджони Айни
АП
11
Олег Ознобихин
АП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
9
Омар Попов
ЦФ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
15
Аркадий Солоп
ПП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
Остались в запасе
35
Роман Сафронов
ВР
19
Никита Плотников
ОП
27
Алиджони Айни
АП
11
Олег Ознобихин
АП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
9
Омар Попов
ЦФ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Статистика матча Кубань - Краснодар-2
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Помощники судьи:
Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург)
Рустам Равилов (Саранск)
Резервный судья:
Виталий Молдован (Краснодар)
Делегат:
Юрий Ключников (Москва)
Инспектор:
Алексей Тюмин (Новочеркасск)
Стадион:
Кубань
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