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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Рубин - КАМАЗ
Рубин - КАМАЗ: обзор матча 28 августа 2022
Рубин
28.08.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
КАМАЗ
16'
Д. Кабутов
90+3'
А. Мохаммад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - КАМАЗ
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
А. Мохаммад
Замена
С. Бакаев
️️️️
В. Лисакович
86'
84'
Замена
И. Голятов
️️️️
В. Пальцев
Желтая карточка
Ю. Дюпин
80'
77'
Замена
И. Бадртдинов
️️️️
А. Абрамов
Замена
К. Муллин
️️️️
В. Чуперка
75'
75'
Замена
А. Денисов
️️️️
Р. Аюкин
75'
Замена
С. Серченков
️️️️
А. Гаглоев
Желтая карточка
А. Аднан
64'
Желтая карточка
И. Горбунов
63'
Замена
Л. Фаттахов
️️️️
М. Апшацев
56'
Замена
Л. Мусаев
️️️️
Д. Кабутов
55'
Желтая карточка
А. Мартынович
47'
46'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
Д. Таликин
ГОЛ! 1:0!
Д. Кабутов
16'
12'
Желтая карточка
Д. Таликин
4'
Желтая карточка
В. Пальцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
6
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Рубин
98
Артем Исмагилов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
77
Михаил Костюков
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
4-3-1-2
99
Дюпин
6
Аднан
14
Мартынович
27
Грицаенко
70
Кабутов
6
Апшацев
21
Зотов
92
Чуперка
17
Горбунов
99
Лисакович
7
Фамейе
3-5-2
71
Мамин
4
Абрамов
17
Пальцев
65
Толстопятов
96
Мохаммад
6
Свежов
97
Таликин
11
Гаглоев
7
Аюкин
11
Бабаев
8
Шамкин
70
Кабутов
38
Мусаев
38
Мусаев
70
Кабутов
6
Апшацев
7
Фаттахов
7
Фаттахов
6
Апшацев
99
Лисакович
17
Бакаев
17
Бакаев
99
Лисакович
92
Чуперка
9
Муллин
9
Муллин
92
Чуперка
7
Аюкин
71
Денисов
71
Денисов
7
Аюкин
97
Таликин
42
Кириллов
42
Кириллов
97
Таликин
4
Абрамов
19
Бадртдинов
19
Бадртдинов
4
Абрамов
11
Гаглоев
8
Серченков
8
Серченков
11
Гаглоев
17
Пальцев
17
Голятов
17
Голятов
17
Пальцев
Остались в запасе
Рубин
КАМАЗ
98
Артем Исмагилов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
77
Михаил Костюков
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
10
Никита Кирсанов
АП
1
Алексей Смирнов
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
98
Артем Исмагилов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
77
Михаил Костюков
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
10
Никита Кирсанов
АП
1
Алексей Смирнов
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Рубин - КАМАЗ
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Семенов (Петрозаводск)
Артем Перов (Москва)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Юрий Баскаков (Клин)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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