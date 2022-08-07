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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Алания
Уфа - Алания: обзор матча 07 августа 2022
Уфа
07.08.2022, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 4 тур
1 : 3
Завершен
Алания
90+3'
В. Камилов
40'
А. Багаев
54'
А. Багаев
89'
А. Хугаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Алания
ГОЛ! 1:3!
В. Камилов
90'
+3
90'
+3
Замена
Р. Дауров
️️️️
А. Цараев
89'
ГОЛ! 0:3!
А. Хугаев
Желтая карточка
К. Плиев
82'
Замена
А. Погосов
️️️️
Р. Фищенко
80'
73'
Желтая карточка
Х. Кочиев
72'
Замена
А. Хугаев
️️️️
А. Засеев
66'
Замена
️️️️
А. Эльдарушев
Замена
Д. Ахатов
️️️️
Э. Ботака-Иобома
63'
Замена
К. Карп
️️️️
Д. Емельянов
63'
Желтая карточка
Т. Жамалетдинов
56'
54'
ГОЛ! 0:2!
А. Багаев
Замена
А. Сухов
️️️️
Д. Ортис
46'
46'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
А. Мазурин
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Багаев
Желтая карточка
Р. Фищенко
38'
12'
Желтая карточка
А. Цараев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
17
Эгаш Касинтура
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
70
Дилан Ортис
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Алан Хабалов
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
22
Алан Цараев
ПЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
21
Артур Галоян
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
55
Кэтэлин Карп
ОП
6
Никита Белоусов
ОП
9
Хайдар Халилов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
11
Алан Чочиев
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
4-1-3-2
81
Кукушкин
15
Масалов
15
Плиев
3
Ботака-Иобома
17
Касинтура
6
Фищенко
50
Голубев
18
Камилов
99
Емельянов
75
Жамалетдинов
70
Ортис
3-3-1-2-1
25
Солдатенко
5
Багаев
15
Кочиев
19
Бутаев
22
Цараев
13
Засеев
15
Хабалов
80
Хосонов
21
Галоян
87
Мазурин
11
Эльдарушев
70
Ортис
33
Сухов
33
Сухов
70
Ортис
99
Емельянов
55
Карп
55
Карп
99
Емельянов
3
Ботака-Иобома
23
Ахатов
23
Ахатов
3
Ботака-Иобома
6
Фищенко
24
Погосов
24
Погосов
6
Фищенко
87
Мазурин
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
87
Мазурин
22
Цараев
17
Дауров
17
Дауров
22
Цараев
13
Засеев
8
Хугаев
8
Хугаев
13
Засеев
Остались в запасе
Уфа
Алания
40
Алексей Чернов
ВР
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
6
Никита Белоусов
ОП
9
Хайдар Халилов
ЦП
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
13
Даниил Григорьев
ПВ
91
Азамат Томаев
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
6
Никита Белоусов
ОП
9
Хайдар Халилов
ЦП
77
Роман Минаев
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниил Григорьев
ПВ
91
Азамат Томаев
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Сергей Томаров
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Уфа - Алания
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
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3 : 0
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Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Дмитрий Семенов (Петрозаводск)
Александр Чекалин (Воронеж)
Делегат:
Александр Коротченко (Салават)
Инспектор:
Олег Лонский (Смоленск)
Стадион:
Нефтяник
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