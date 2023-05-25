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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Валенсия
Мальорка - Валенсия: обзор матча 25 мая 2023
Мальорка
25.05.2023, четверг, 20:30
Испания. Примера, 36 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
64'
В. Мурики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Валенсия
Желтая карточка
А. Санчес
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
А. Мари
83'
Желтая карточка
Э. Кавани
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Кан Ин
83'
Замена
Х. Гайя
️️️️
Д. Родригес
83'
83'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Т. Корреа
Замена
М. Морланес
️️️️
Д. Хаджикадунич
76'
76'
Замена
Э. Кавани
️️️️
У. Дуро
75'
Замена
А. Мари
️️️️
С. Лино
66'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Н. Гонсалес
66'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Д. Лопес
Замена
Абдон
️️️️
Т. Кадевере
65'
ГОЛ! 1:0!
В. Мурики
Пас отдал
Л. Кан Ин
64'
Замена
Х. Коста
️️️️
А. Ндиайе
46'
Желтая карточка
Д. Родригес
39'
Желтая карточка
Л. Кан Ин
12'
Желтая карточка
Т. Кадевере
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Дани Родригес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
13
Лео Роман
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
18
Маркос Фернандес
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
30
Микель Льябрес
АП
9
Абдон
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
14
Альберто Мари
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
4-1-3-2
1
Райкович
24
Вальент
6
Хаджикадунич
3
Копете
24
Маффео
14
Баба
21
Ндиайе
7
Кан Ин
14
Родригес
9
Кадевере
19
Мурики
4-3-1-2
25
Мамардашвили
14
Корреа
4
Дьякаби
3
Паулиста
14
Гайя
6
Гонсалес
8
Гуэрра
8
Алмейда
16
Лино
16
Лопес
9
Дуро
21
Ндиайе
24
Коста
24
Коста
21
Ндиайе
14
Родригес
24
Гайя
24
Гайя
14
Родригес
7
Кан Ин
6
Санчес
6
Санчес
7
Кан Ин
6
Хаджикадунич
8
Морланес
8
Морланес
6
Хаджикадунич
9
Кадевере
9
Абдон
9
Абдон
9
Кадевере
14
Корреа
20
Фулкье
20
Фулкье
14
Корреа
6
Гонсалес
19
Клюйверт
19
Клюйверт
6
Гонсалес
16
Лопес
70
Кастильехо
70
Кастильехо
16
Лопес
16
Лино
14
Мари
14
Мари
16
Лино
9
Дуро
10
Кавани
10
Кавани
9
Дуро
Остались в запасе
Мальорка
Валенсия
1
Доминик Грейф
ВР
13
Лео Роман
ВР
18
Маркос Фернандес
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
30
Микель Льябрес
АП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
13
Лео Роман
ВР
18
Маркос Фернандес
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
30
Микель Льябрес
АП
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Мальорка - Валенсия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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