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Бетис - Райо Вальекано

14.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Примера, 34 тур Бетис - Райо Вальекано
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Испания. Примера (2022/2023)
16 тур
8 января, воскресенье 18:15 Райо Вальекано 1:2 Бетис
Испания. Кубок (2021/2022)
1/2 финала
ответный матч		 3 марта, четверг 23:00 Бетис 1:1 Райо Вальекано
Испания. Кубок (2021/2022)
1/2 финала
первый матч		 9 февраля, среда 23:00 Райо Вальекано 1:2 Бетис
Испания. Примера (2021/2022)
20 тур
9 января, воскресенье 16:00 Райо Вальекано 1:1 Бетис
10 тур
24 октября, воскресенье 19:30 Бетис 3:2 Райо Вальекано
Испания. Кубок (2019/2020)
1/16 финала
23 января, четверг 23:00 Райо Вальекано 1:1
(4:2)п		 Бетис
Испания. Примера (2018/2019)
29 тур
31 марта, воскресенье 15:00 Райо Вальекано 1:1 Бетис
15 тур
9 декабря, воскресенье 22:45 Бетис 2:0 Райо Вальекано
Испания. Примера (2015/2016)
26 тур
27 февраля, суббота 22:30 Бетис 2:2 Райо Вальекано
7 тур
4 октября, воскресенье 13:00 Райо Вальекано 0:2 Бетис
Испания. Примера (2013/2014)
34 тур
20 апреля, воскресенье 19:00 Райо Вальекано 3:1 Бетис
15 тур
1 декабря, воскресенье 15:00 Бетис 2:2 Райо Вальекано
Испания. Примера (2012/2013)
21 тур
27 января, воскресенье 20:00 Райо Вальекано 3:0 Бетис
2 тур
25 августа, суббота 23:00 Бетис 1:2 Райо Вальекано
Испания. Примера (2011/2012)
28 тур
18 марта, воскресенье 01:00 Райо Вальекано 3:0 Бетис
9 тур
23 октября, воскресенье 14:00 Бетис 0:2 Райо Вальекано
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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