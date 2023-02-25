Введите ваш ник на сайте

Эспаньол - Мальорка

25.02.2023, Суббота, 16:00 мск Испания. Примера, 23 тур Эспаньол - Мальорка
Испания. Примера (2022/2023)
12 тур
28 октября, пятница 22:00 Мальорка 1:1 Эспаньол
Испания. Примера (2021/2022)
29 тур
20 марта, воскресенье 16:00 Эспаньол 1:0 Мальорка
3 тур
27 августа, пятница 21:00 Мальорка 1:0 Эспаньол
Испания. Кубок (2021/2022)
1/8 финала
15 января, суббота 18:00 Мальорка 2:1 Эспаньол
Испания. Примера (2019/2020)
23 тур
9 февраля, воскресенье 14:00 Эспаньол 1:0 Мальорка
8 тур
6 октября, воскресенье 13:00 Мальорка 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2012/2013)
20 тур
18 января, пятница 23:59 Эспаньол 3:2 Мальорка
1 тур
19 августа, воскресенье 01:00 Мальорка 2:1 Эспаньол
Испания. Примера (2011/2012)
21 тур
28 января, суббота 21:00 Эспаньол 1:0 Мальорка
2 тур
28 августа, воскресенье 20:00 Мальорка 1:0 Эспаньол
Испания. Примера (2010/2011)
26 тур
1 марта, вторник 22:00 Эспаньол 1:2 Мальорка
7 тур
17 октября, воскресенье 19:00 Мальорка 0:1 Эспаньол
Испания. Примера (2009/2010)
38 тур
15 мая, суббота 23:55 Мальорка 2:0 Эспаньол
19 тур
24 января, воскресенье 19:00 Эспаньол 1:1 Мальорка
Испания. Примера (2008/2009)
27 тур
15 марта, воскресенье 19:00 Эспаньол 3:3 Мальорка
8 тур
26 октября, воскресенье 19:00 Мальорка 3:0 Эспаньол
Испания. Примера (2007/2008)
28 тур
16 марта, воскресенье 19:00 Эспаньол 2:1 Мальорка
9 тур
27 октября, суббота 22:00 Мальорка 2:2 Эспаньол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
...
  • Читайте нас: 