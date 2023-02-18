Введите ваш ник на сайте

Реал Сосьедад - Сельта

18.02.2023, Суббота, 16:00 мск Испания. Примера, 22 тур Реал Сосьедад - Сельта
Испания. Примера (2022/2023)
9 тур
16 октября, воскресенье 15:00 Сельта 1:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2021/2022)
20 тур
8 января, суббота 18:15 Реал Сосьедад 1:0 Сельта
11 тур
28 октября, четверг 20:00 Сельта 0:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2020/2021)
31 тур
22 апреля, четверг 22:00 Реал Сосьедад 2:1 Сельта
8 тур
1 ноября, воскресенье 18:00 Сельта 1:4 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2019/2020)
31 тур
24 июня, среда 20:30 Реал Сосьедад 0:1 Сельта
10 тур
27 октября, воскресенье 14:00 Сельта 0:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2018/2019)
31 тур
7 апреля, воскресенье 19:30 Сельта 3:1 Реал Сосьедад
13 тур
26 ноября, понедельник 23:00 Реал Сосьедад 2:1 Сельта
Испания. Кубок (2018/2019)
1/16 финала
ответный матч		 5 декабря, среда 22:30 Реал Сосьедад 2:0 Сельта
Испания. Кубок (2018/2019)
1/16 финала
первый матч		 1 ноября, четверг 18:15 Сельта 1:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2017/2018)
20 тур
21 января, воскресенье 20:30 Реал Сосьедад 1:2 Сельта
1 тур
19 августа, суббота 19:15 Сельта 2:3 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2016/2017)
38 тур
21 мая, воскресенье 17:45 Сельта 2:2 Реал Сосьедад
19 тур
22 января, воскресенье 20:30 Реал Сосьедад 1:0 Сельта
Испания. Примера (2015/2016)
29 тур
12 марта, суббота 20:15 Сельта 1:0 Реал Сосьедад
10 тур
1 ноября, воскресенье 00:05 Реал Сосьедад 2:3 Сельта
Испания. Примера (2014/2015)
22 тур
7 февраля, суббота 23:59 Реал Сосьедад 1:1 Сельта
3 тур
13 сентября, суббота 23:59 Сельта 2:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2013/2014)
33 тур
12 апреля, суббота 18:00 Сельта 2:2 Реал Сосьедад
14 тур
23 ноября, суббота 21:00 Реал Сосьедад 4:3 Сельта
Испания. Примера (2012/2013)
21 тур
26 января, суббота 19:00 Сельта 1:1 Реал Сосьедад
2 тур
25 августа, суббота 21:00 Реал Сосьедад 2:1 Сельта
Испания. Кубок (2008/2009)
3 раунд
8 октября, среда 23:30 Сельта 2:0 Реал Сосьедад
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
...
  • Читайте нас: 