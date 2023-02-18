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Судьи
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
Материалы

Осасуна - Реал

18.02.2023, Суббота, 23:00 мск Памплона, стадион Эль Садар Трансляция: Okko Спорт Испания. Примера, 22 тур Осасуна - Реал
Испания. Примера (2022/2023)
7 тур
2 октября, воскресенье 22:00 Реал 1:1 Осасуна
Испания. Примера (2021/2022)
33 тур
20 апреля, среда 22:30 Осасуна 1:3 Реал
11 тур
27 октября, среда 22:30 Реал 0:0 Осасуна
Испания. Примера (2020/2021)
34 тур
1 мая, суббота 22:00 Реал 2:0 Осасуна
18 тур
9 января, суббота 23:00 Осасуна 0:0 Реал
Испания. Примера (2019/2020)
23 тур
9 февраля, воскресенье 18:00 Осасуна 1:4 Реал
6 тур
25 сентября, среда 22:00 Реал 2:0 Осасуна
Испания. Примера (2016/2017)
22 тур
11 февраля, суббота 22:45 Осасуна 1:3 Реал
3 тур
10 сентября, суббота 17:00 Реал 5:2 Осасуна
Испания. Примера (2013/2014)
35 тур
26 апреля, суббота 22:00 Реал 4:0 Осасуна
16 тур
14 декабря, суббота 19:00 Осасуна 2:2 Реал
Испания. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
ответный матч		 16 января, четверг 00:30 Осасуна 0:2 Реал
Испания. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
первый матч		 10 января, пятница 00:30 Реал 2:0 Осасуна
Испания. Примера (2012/2013)
38 тур
1 июня, суббота 19:00 Реал 4:2 Осасуна
19 тур
12 января, суббота 23:00 Осасуна 0:0 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
31 тур
31 марта, суббота 22:00 Осасуна 1:5 Реал
12 тур
6 ноября, воскресенье 15:00 Реал 7:1 Осасуна
Испания. Примера (2010/2011)
21 тур
30 января, воскресенье 21:00 Осасуна 1:0 Реал
2 тур
11 сентября, суббота 22:00 Реал 1:0 Осасуна
Испания. Примера (2009/2010)
35 тур
2 мая, воскресенье 21:00 Реал 3:2 Осасуна
16 тур
3 января, воскресенье 23:00 Осасуна 0:0 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
38 тур
31 мая, воскресенье 21:00 Осасуна 2:1 Реал
19 тур
18 января, воскресенье 19:00 Реал 3:1 Осасуна
Испания. Примера (2007/2008)
35 тур
4 мая, воскресенье 23:00 Осасуна 1:2 Реал
16 тур
16 декабря, воскресенье 23:00 Реал 2:0 Осасуна
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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