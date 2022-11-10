Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Кадис
Реал - Кадис: обзор матча 10 ноября 2022
Реал
10.11.2022, четверг, 23:30
Испания. Примера, 14 тур
2 : 1
Завершен
Кадис
40'
Э. Милитао
70'
Т. Кроос
82'
Лукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Кадис
Замена
Начо
️️️️
Л. Васкес
88'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Л. Модрич
85'
82'
ГОЛ! 2:1!
Лукас
Замена
Д. Себальос
️️️️
Родриго
82'
78'
Замена
А. Негредо
️️️️
Р. Собрино
73'
Замена
Х. Мари
️️️️
Кала
72'
Замена
Лукас
️️️️
Э. Лосано
ГОЛ! 2:0!
Т. Кроос
70'
56'
Замена
Б. Окампо
️️️️
Р. Алькарас
56'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
И. Альехо
55'
Желтая карточка
И. Альехо
44'
Желтая карточка
Р. Собрино
ГОЛ! 1:0!
Э. Милитао
Пас отдал
Т. Кроос
40'
Желтая карточка
Д. Алаба
37'
29'
Желтая карточка
Фали
Желтая карточка
Винисиус
28'
Желтая карточка
Э. Милитао
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
4
Рубен Алькарас
ЦП
6
Феде
ЦП
8
Алекс
АП
14
Иван Альехо
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
17
Брайан Окампо
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
6
Томас Аларкон
ОП
8
Антонио Бланко
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
3-1-3-3
1
Куртуа
23
Менди
5
Алаба
3
Милитао
14
Чуамени
14
Модрич
8
Кроос
8
Вальверде
7
Винисиус
17
Васкес
11
Родриго
4-2-2-2
23
Ледесма
20
Карселен
3
Фали
16
Кала
18
Эспино
4
Алькарас
6
Феде
14
Альехо
8
Алекс
11
Лосано
19
Собрино
17
Васкес
6
Начо
6
Начо
17
Васкес
14
Модрич
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Модрич
11
Родриго
25
Себальос
25
Себальос
11
Родриго
14
Альехо
10
Бонгонда
10
Бонгонда
14
Альехо
4
Алькарас
17
Окампо
17
Окампо
4
Алькарас
16
Кала
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
16
Кала
11
Лосано
7
Лукас
7
Лукас
11
Лосано
19
Собрино
21
Негредо
21
Негредо
19
Собрино
Остались в запасе
Реал
Кадис
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
6
Томас Аларкон
ОП
8
Антонио Бланко
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
6
Томас Аларкон
ОП
8
Антонио Бланко
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Реал - Кадис
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Okko Спорт
Новости команд
Все
Реал
Кадис
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
09:13
Только одна команда не потеряла ни одного очка в этом розыгрыше ЛЧ
01:03
Аршавин выбрал, кто лучше – «Барселона» или «Реал»
Вчера, 20:46
Мбаппе обогнал Роналдо в списке лучших бомбардиров «Реала»
Вчера, 16:16
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
09:13
Только одна команда не потеряла ни одного очка в этом розыгрыше ЛЧ
01:03
Аршавин выбрал, кто лучше – «Барселона» или «Реал»
Вчера, 20:46
Мбаппе обогнал Роналдо в списке лучших бомбардиров «Реала»
Вчера, 16:16
Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Милана» закончил карьеру в 32 года
29 августа
1
Названа проблема, которая пока мешает переходу Кравцова в «Локомотив»
12 июля
4
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
3 июля
7
Клуб Сегунды предложил российскому хавбеку контракт на 3 года
21 июня
7
Защитник «Сочи» перейдет в испанский клуб
2025.12.08 13:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+