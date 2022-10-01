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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Вильярреал
Кадис - Вильярреал: обзор матча 01 октября 2022
Кадис
01.10.2022, суббота, 15:00
Испания. Примера, 7 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Вильярреал
Красная карточка
И. Карселен
90'
+3
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
И. Альехо
90'
+2
83'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Д. Ло Чельсо
83'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Н. Джексон
75'
Желтая карточка
А. Баэна
Замена
Х. Мари
️️️️
Р. Алькарас
69'
67'
Замена
А. Данжума
️️️️
Ф. Коклен
Замена
Э. Лосано
️️️️
Т. Бонгонда
59'
Замена
Лукас
️️️️
Феде
59'
Замена
Алекс
️️️️
А. Негредо
59'
Желтая карточка
И. Альехо
49'
38'
Желтая карточка
Ф. Коклен
36'
Желтая карточка
Х. Рульи
Желтая карточка
Р. Алькарас
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
6
Феде
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
14
Иван Альехо
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
17
Брайан Окампо
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
8
Антонио Бланко
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
8
Алекс
АП
7
Лукас
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
4-2-2-2
23
Ледесма
18
Эспино
23
Чуст
23
Эрнандес
20
Карселен
6
Феде
4
Алькарас
10
Бонгонда
14
Альехо
21
Негредо
19
Собрино
4-2-1-3
28
Рульи
17
Фемения
39
Альбиоль
14
Торрес
23
Педраса
6
Капу
13
Коклен
10
Парехо
11
Джексон
20
Ло Чельсо
10
Баэна
14
Альехо
2
Сальдуа
2
Сальдуа
14
Альехо
4
Алькарас
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
4
Алькарас
21
Негредо
8
Алекс
8
Алекс
21
Негредо
6
Феде
7
Лукас
7
Лукас
6
Феде
10
Бонгонда
11
Лосано
11
Лосано
10
Бонгонда
13
Коклен
7
Данжума
7
Данжума
13
Коклен
11
Джексон
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
11
Джексон
20
Ло Чельсо
25
Моралес
25
Моралес
20
Ло Чельсо
Остались в запасе
Кадис
Вильярреал
17
Брайан Окампо
ЛВ
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
17
Брайан Окампо
ЛВ
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Кадис - Вильярреал
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
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