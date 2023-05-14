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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Факел - Нижний Новгород
Факел - Нижний Новгород: обзор матча 14 мая 2023
Факел
14.05.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Нижний Новгород
67'
Р. Акбашев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Нижний Новгород
Замена
К. Суслов
️️️️
Р. Акбашев
88'
86'
Желтая карточка
Н. Каккоев
Желтая карточка
И. Свинов
84'
81'
Замена
Н. Калинский
️️️️
Д. Стоцкий
81'
Замена
И. Юлдошев
️️️️
Я. Михайлов
Вторая желтая
Е. Марков
74'
71'
Замена
Э. Севикян
️️️️
М. Янсане
Замена
В. Черов
️️️️
М. Браими
71'
Желтая карточка
Е. Марков
68'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Акбашев
67'
61'
Замена
И. Жигулев
️️️️
А. Шарипов
Замена
Е. Марков
️️️️
Г. Гонгадзе
60'
Замена
И. Квеквескири
️️️️
А. Мендель
59'
57'
Желтая карточка
А. Шарипов
Желтая карточка
М. Браими
57'
Желтая карточка
В. Якимов
53'
46'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
В. Яковлев
Желтая карточка
А. Мендель
31'
5'
Желтая карточка
В. Яковлев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
71
Илья Свинов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
78
Даниил Черняков
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
21
Максим Максимов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
3-2-1-2-2
71
Свинов
13
Калинин
85
Морозов
47
Божин
8
Мендель
23
Якимов
99
Акбашев
11
Браими
10
Альшин
10
Гонгадзе
14
Аппаев
4-1-1-2-2
25
Нигматуллин
89
Стоцкий
5
Масоэро
2
Александров
24
Гоцук
22
Каккоев
73
Шарипов
20
Рыбчинский
5
Михайлов
95
Янсане
14
Яковлев
99
Акбашев
91
Суслов
91
Суслов
99
Акбашев
11
Браими
2
Черов
2
Черов
11
Браими
8
Мендель
33
Квеквескири
33
Квеквескири
8
Мендель
10
Гонгадзе
20
Марков
20
Марков
10
Гонгадзе
5
Михайлов
6
Юлдошев
6
Юлдошев
5
Михайлов
89
Стоцкий
78
Калинский
78
Калинский
89
Стоцкий
73
Шарипов
10
Жигулев
10
Жигулев
73
Шарипов
95
Янсане
19
Севикян
19
Севикян
95
Янсане
14
Яковлев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
14
Яковлев
Остались в запасе
Факел
Нижний Новгород
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
57
Вячеслав Кротов
АП
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
21
Максим Максимов
ЦФ
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Факел - Нижний Новгород
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Роман Усачев
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Николай Богач
Резервный судья:
Олег Соколов
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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