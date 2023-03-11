Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Артем Любимов (Санкт-Петербург)
Помощники:
Рашид Абусуев, Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Карасев; AVAR – Валентин Мурашов
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Сергей Мартынов
Материалы

Краснодар - Динамо

11.03.2023, Суббота, 19:00 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 19 тур Краснодар - Динамо
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
5 тур
13 августа, суббота 20:00 Динамо 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
23 тур
3 апреля, воскресенье 14:00 Краснодар 0:1 Динамо
14 тур
6 ноября, суббота 16:30 Динамо 1:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
23 тур
18 марта, четверг 19:00 Краснодар 2:3 Динамо
10 тур
4 октября, воскресенье 20:00 Динамо 2:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
23 тур
19 июля, воскресенье 20:30 Краснодар 0:2 Динамо
13 тур
20 октября, воскресенье 19:00 Динамо 1:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
23 тур
14 апреля, воскресенье 14:00 Динамо 1:1 Краснодар
9 тур
30 сентября, воскресенье 16:30 Краснодар 3:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
22 тур
10 марта, суббота 16:30 Динамо 0:0 Краснодар
8 тур
27 августа, воскресенье 20:00 Краснодар 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
4 апреля, понедельник 19:30 Динамо 1:4 Краснодар
8 тур
13 сентября, воскресенье 16:30 Краснодар 4:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 13:30 Динамо 1:1 Краснодар
6 тур
31 августа, воскресенье 20:15 Краснодар 0:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
20 апреля, воскресенье 16:00 Динамо 1:2 Краснодар
5 тур
18 августа, воскресенье 20:15 Краснодар 1:1 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
11 мая, суббота 13:30 Динамо 1:1 Краснодар
14 тур
4 ноября, воскресенье 18:00 Краснодар 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
26 тур
1 октября, суббота 18:30 Динамо 2:1 Краснодар
11 тур
29 мая, воскресенье 20:30 Краснодар 0:1 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
...
  • ...
    Рейтинг: +18110

    ilichkadr 11 марта, 20:27

    Судьи топят за Динамо.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +8894

    vladik12 10 марта, 11:45

    Встреча сербских тренеров.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 