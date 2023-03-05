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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Торпедо
Краснодар - Торпедо: обзор матча 05 марта 2023
Краснодар
05.03.2023, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Торпедо
62'
С. Петров
70'
Д. Кордоба
9'
И. Стефанович
78'
И. Лебеденко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Торпедо
90'
+8
Желтая карточка
Е. Прошкин
Замена
А. Кокшаров
️️️️
М. Баньяц
90'
Замена
А. Черников
️️️️
К. Боржес
90'
78'
ГОЛ! 2:2!
И. Лебеденко
Пас отдал
Р. Юзепчук
Замена
О. Олусегун
️️️️
И. Ахметов
74'
Замена
А. Ионов
️️️️
М. Давид Кобнан
74'
73'
Замена
Жажа
️️️️
Д. Караев
72'
Замена
Е. Прошкин
️️️️
И. Кутепов
72'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
И. Стефанович
ГОЛ! 2:1!
Д. Кордоба
Пас отдал
Э. Сперцян
70'
66'
Замена
И. Савич
️️️️
Й. Рейна
ГОЛ! 1:1!
С. Петров
Пас отдал
И. Ахметов
62'
Желтая карточка
К. Боржес
45'
+1
Желтая карточка
Д. Кордоба
40'
34'
Замена
О. Кожемякин
️️️️
И. Енин
18'
Желтая карточка
И. Кутепов
12'
Желтая карточка
Б. Роганович
Желтая карточка
М. Давид Кобнан
12'
9'
ГОЛ! 0:1!
И. Стефанович
Пас отдал
Д. Караев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
20
Кади Боржес
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
97
Марио Чурич
ОП
6
Игор Савич
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
7
Максим Турищев
ЦФ
11
Жажа
ЦФ
4-2-3-1
39
Сафонов
2
Рамирес
31
Кайо
6
Алонсо
98
Петров
7
Баньяц
97
Ахметов
20
Боржес
8
Сперцян
99
Кобнан
9
Кордоба
3-3-1-3
56
Довбня
55
Шляков
2
Кутепов
44
Журавлев
77
Юзепчук
35
Енин
90
Роганович
52
Нетфуллин
23
Стефанович
10
Рейна
10
Караев
20
Боржес
53
Черников
53
Черников
20
Боржес
99
Кобнан
11
Ионов
11
Ионов
99
Кобнан
7
Баньяц
90
Кокшаров
90
Кокшаров
7
Баньяц
97
Ахметов
6
Олусегун
6
Олусегун
97
Ахметов
2
Кутепов
28
Прошкин
28
Прошкин
2
Кутепов
35
Енин
22
Кожемякин
22
Кожемякин
35
Енин
10
Рейна
6
Савич
6
Савич
10
Рейна
23
Стефанович
10
Лебеденко
10
Лебеденко
23
Стефанович
10
Караев
11
Жажа
11
Жажа
10
Караев
Остались в запасе
Краснодар
Торпедо
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
Главный тренер
Владимир Ивич
23
Егор Бабурин
ВР
97
Марио Чурич
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
7
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
97
Марио Чурич
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
7
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Краснодар - Торпедо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Игорь Князев
Сергей Каруненко
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Адлан Хатуев
Резервный судья:
Иван Сараев
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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