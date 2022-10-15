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РПЛ 2026/2027
Химки - Факел
Химки - Факел: обзор матча 15 октября 2022
Химки
15.10.2022, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Факел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Факел
90'
+5
Желтая карточка
М. Максимов
90'
+4
Желтая карточка
А. Мендель
90'
+1
Желтая карточка
К. Суслов
Замена
А. Никитин
️️️️
Д. Глушаков
85'
84'
Замена
И. Альшин
️️️️
Х. Аппаев
Замена
Н. Главчич
️️️️
А. Зуев
82'
Замена
Д. Казанцев
️️️️
А. Гулиев
82'
Желтая карточка
И. Чежия
80'
71'
Замена
О. Дмитриев
️️️️
И. Квеквескири
63'
Замена
М. Максимов
️️️️
Г. Гонгадзе
60'
Желтая карточка
С. Божин
Замена
А. Долгов
️️️️
И. Садыгов
55'
Желтая карточка
З. Волков
52'
52'
Желтая карточка
И. Калинин
Желтая карточка
А. Гулиев
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
19
Александр Руденко
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Факел
71
Илья Свинов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
71
Данил Казанцев
ОП
24
Мори Гбане
ОП
35
Неманья Главчич
ЦП
11
Александр Долгов
ЦФ
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
2-2-3-3
88
Гудиев
3
Чежия
20
Волков
88
Глушаков
99
Гулиев
19
Руденко
97
Магомедов
11
Ломовицкий
7
Садыгов
27
Мирзов
17
Зуев
3-4-1-2
71
Свинов
91
Суслов
85
Морозов
47
Божин
71
Мастерной
8
Мендель
33
Квеквескири
13
Калинин
99
Акбашев
14
Аппаев
10
Гонгадзе
88
Глушаков
4
Никитин
4
Никитин
88
Глушаков
99
Гулиев
71
Казанцев
71
Казанцев
99
Гулиев
17
Зуев
35
Главчич
35
Главчич
17
Зуев
7
Садыгов
11
Долгов
11
Долгов
7
Садыгов
33
Квеквескири
34
Дмитриев
34
Дмитриев
33
Квеквескири
14
Аппаев
10
Альшин
10
Альшин
14
Аппаев
10
Гонгадзе
21
Максимов
21
Максимов
10
Гонгадзе
Остались в запасе
Химки
Факел
1
Антон Митрюшкин
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
24
Мори Гбане
ОП
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
24
Мори Гбане
ОП
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Химки - Факел
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Егор Болховитин
Дополнительные помощники:
VAR – Антон Фролов; AVAR – Константин Шаламберидзе
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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