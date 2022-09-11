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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Факел - Локомотив
Факел - Локомотив: обзор матча 11 сентября 2022
Факел
11.09.2022, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Локомотив
45+6'
Е. Морозов
58'
И. Квеквескири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Локомотив
Замена
А. Шаваев
️️️️
И. Квеквескири
72'
67'
Замена
П. Габриэл
️️️️
И. Игнатьев
66'
Замена
М. Митай
️️️️
Д. Керк
66'
Замена
М. Раконьяц
️️️️
М. Ненахов
65'
Желтая карточка
Д. Баринов
Желтая карточка
А. Мендель
63'
ГОЛ! 2:0!
И. Квеквескири
58'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
О. Дмитриев
58'
Замена
И. Калинин
️️️️
В. Черов
58'
46'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
А. Миранчук
Замена
М. Максимов
️️️️
Г. Гонгадзе
46'
ГОЛ! 1:0!
Е. Морозов
45'
+6
40'
Желтая карточка
И. Игнатьев
Желтая карточка
Г. Гонгадзе
30'
Желтая карточка
К. Суслов
18'
Желтая карточка
О. Дмитриев
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
71
Илья Свинов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
34
Олег Дмитриев
АП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
9
Джирано Керк
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
21
Максим Максимов
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
54
Никита Матюнин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
22
Константин Марадишвили
ЦП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Вадим Раков
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
3-4-1-2
71
Свинов
92
Брызгалов
85
Морозов
91
Суслов
2
Черов
8
Мендель
33
Квеквескири
55
Шляков
34
Дмитриев
14
Аппаев
10
Гонгадзе
4-2-3-1
53
Худяков
24
Ненахов
4
Едвай
27
Магкеев
21
Тикнизян
6
Баринов
25
Куликов
9
Керк
21
Миранчук
40
Камано
18
Игнатьев
2
Черов
13
Калинин
13
Калинин
2
Черов
34
Дмитриев
99
Акбашев
99
Акбашев
34
Дмитриев
33
Квеквескири
8
Шаваев
8
Шаваев
33
Квеквескири
10
Гонгадзе
21
Максимов
21
Максимов
10
Гонгадзе
9
Керк
2
Митай
2
Митай
9
Керк
21
Миранчук
22
Марадишвили
22
Марадишвили
21
Миранчук
18
Игнатьев
7
Педро Габриэл
7
Педро Габриэл
18
Игнатьев
24
Ненахов
77
Раконьяц
77
Раконьяц
24
Ненахов
Остались в запасе
Факел
Локомотив
93
Алексей Городовой
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
16
Андрей Савин
ВР
54
Никита Матюнин
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
54
Никита Матюнин
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Факел - Локомотив
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Адлан Хатуев
Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Николай Богач
Резервный судья:
Дмитрий Стрельцов
Инспектор:
Юрий Чеботарев
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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