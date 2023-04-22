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Бундеслига 2026/2027
Бохум - Вольфсбург
Бохум - Вольфсбург: обзор матча 22 апреля 2023
Бохум
22.04.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 5
Завершен
Вольфсбург
69'
М. Брошински
10'
М. Сванберг
21'
Я. Каминьски
33'
П. Виммер
56'
М. Сванберг
77'
Л. Вальдшмидт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Вольфсбург
84'
Желтая карточка
М. ван де Вен
80'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
79'
Замена
Н. Коцца
️️️️
Я. Каминьски
77'
ГОЛ! 1:5!
Л. Вальдшмидт
77'
Пенальти не реализован!
Й. Винд
ГОЛ! 1:4!
М. Брошински
69'
67'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
М. Сванберг
Замена
П. Кунде
️️️️
К. Антви-Адджей
64'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
С. Цоллер
64'
64'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
О. Мармуш
56'
ГОЛ! 0:4!
М. Сванберг
Замена
Т. Асано
️️️️
П. Остерхаге
46'
Замена
М. Брошински
️️️️
Ф. Хофманн
46'
46'
Замена
О. Мармуш
️️️️
П. Виммер
46'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
С. Борнау
Желтая карточка
К. Антви-Адджей
37'
33'
ГОЛ! 0:3!
П. Виммер
Пас отдал
М. Сванберг
Желтая карточка
Э. Машович
31'
24'
Желтая карточка
П. Виммер
Замена
К. Гамбоа
️️️️
Ж. Осеи-Туту
24'
Желтая карточка
К. Штегер
21'
21'
ГОЛ! 0:2!
Я. Каминьски
Пас отдал
Ф. Нмеча
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Сванберг
Пас отдал
П. Виммер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Патрик Виммер
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
25
Пьер Кунде
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
9
Мориц Брошински
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
22
Омар Мармуш
ЦФ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Риман
3
Соарес
15
Машович
18
Ордец
8
Лосилла
6
Остерхаге
18
Антви-Адджей
7
Штегер
2
Осеи-Туту
6
Цоллер
33
Хофманн
4-2-3-1
1
Кастелс
17
Баку
5
Лакруа
37
ван де Вен
33
Борнау
32
Сванберг
27
Арнольд
8
Виммер
8
Нмеча
13
Каминьски
19
Винд
2
Осеи-Туту
2
Гамбоа
2
Гамбоа
2
Осеи-Туту
18
Антви-Адджей
25
Кунде
25
Кунде
18
Антви-Адджей
6
Цоллер
17
Хольтманн
17
Хольтманн
6
Цоллер
6
Остерхаге
29
Асано
29
Асано
6
Остерхаге
33
Хофманн
9
Брошински
9
Брошински
33
Хофманн
13
Каминьски
31
Коцца
31
Коцца
13
Каминьски
33
Борнау
23
Гилявоги
23
Гилявоги
33
Борнау
32
Сванберг
31
Герхардт
31
Герхардт
32
Сванберг
8
Виммер
22
Мармуш
22
Мармуш
8
Виммер
Мармуш
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
Мармуш
Остались в запасе
Бохум
Вольфсбург
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
Главный тренер
Томас Летш
12
Павао Перван
ВР
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Бохум - Вольфсбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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