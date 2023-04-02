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Кельн - Боруссия

02.04.2023, Воскресенье, 16:30 мск Германия. Бундеслига, 26 тур Кельн - Боруссия
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Матч начнется в 16:30 мск
П1
2.07
Х
3.65
П2
3.4
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Матч начнется в 16:30 мск
Германия. Бундеслига (2022/2023)
9 тур
9 октября, воскресенье 16:30 Боруссия 5:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2021/2022)
30 тур
16 апреля, суббота 19:30 Боруссия 1:3 Кельн
13 тур
27 ноября, суббота 17:30 Кельн 4:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2020/2021)
20 тур
6 февраля, суббота 20:30 Боруссия 1:2 Кельн
3 тур
3 октября, суббота 16:30 Кельн 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2019/2020)
21 тур
11 марта, среда 20:30 Боруссия 2:1 Кельн
4 тур
14 сентября, суббота 16:30 Кельн 0:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2017/2018)
18 тур
14 января, воскресенье 17:30 Кельн 2:1 Боруссия
1 тур
20 августа, воскресенье 19:00 Боруссия 1:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2016/2017)
28 тур
8 апреля, суббота 16:30 Кельн 2:3 Боруссия
11 тур
19 ноября, суббота 17:30 Боруссия 1:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2015/2016)
22 тур
20 февраля, суббота 17:30 Боруссия 1:0 Кельн
5 тур
19 сентября, суббота 16:30 Кельн 1:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2014/2015)
21 тур
14 февраля, суббота 17:30 Боруссия 1:0 Кельн
4 тур
21 сентября, воскресенье 19:30 Кельн 0:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2011/2012)
31 тур
15 апреля, воскресенье 17:30 Боруссия 3:0 Кельн
14 тур
25 ноября, пятница 23:30 Кельн 0:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2010/2011)
29 тур
10 апреля, воскресенье 17:30 Боруссия 5:1 Кельн
12 тур
13 ноября, суббота 17:30 Кельн 0:4 Боруссия
Германия. Бундеслига (2009/2010)
27 тур
19 марта, пятница 22:30 Кельн 1:1 Боруссия
10 тур
24 октября, суббота 17:30 Боруссия 0:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2008/2009)
24 тур
14 марта, суббота 17:30 Кельн 2:4 Боруссия
7 тур
4 октября, суббота 17:30 Боруссия 1:2 Кельн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
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