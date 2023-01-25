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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия Д
Майнц - Боруссия Д: обзор матча 25 января 2023
Майнц
25.01.2023, среда, 20:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
2'
Л. Джэ Сон
4'
Ю. Рюэрсон
90+3'
Д. Рейна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Боруссия Д
90'
+4
Замена
М. Хуммельс
️️️️
Ю. Брандт
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Д. Рейна
Пас отдал
С. Аллер
Замена
Л. Ажорк
️️️️
К. Онисиво
80'
Замена
А. Хак
️️️️
А. Каси
80'
77'
Замена
М. Вольф
️️️️
К. Адейеми
Желтая карточка
Э. Фернандес
76'
Замена
А. Сташ
️️️️
Л. Джэ Сон
63'
Замена
А. Фульини
️️️️
М. Ингвартсен
63'
62'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Э. Джан
62'
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
Д. Мален
62'
Замена
С. Аллер
️️️️
Ю. Мукоко
Желтая карточка
Л. Джэ Сон
34'
4'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Рюэрсон
Пас отдал
Н. Зюле
ГОЛ! 1:0!
Л. Джэ Сон
Пас отдал
Э. Фернандес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
7
Ли Джэ Сон
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
10
Брайан Груда
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Дамен
19
Каси
6
Фернандес
21
Ханше-Ольсен
24
Мартин
30
Видмер
18
Баррейро
7
Джэ Сон
25
Баркок
9
Онисиво
7
Ингвартсен
4-1-1-2-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
25
Зюле
4
Шлоттербек
22
Геррейру
23
Джан
6
Озкан
8
Брандт
14
Адейеми
14
Мукоко
14
Мален
19
Каси
42
Хак
42
Хак
19
Каси
7
Джэ Сон
18
Сташ
18
Сташ
7
Джэ Сон
7
Ингвартсен
10
Фульини
10
Фульини
7
Ингвартсен
9
Онисиво
19
Ажорк
19
Ажорк
9
Онисиво
8
Брандт
15
Хуммельс
15
Хуммельс
8
Брандт
14
Адейеми
27
Вольф
27
Вольф
14
Адейеми
23
Джан
10
Рейна
10
Рейна
23
Джан
14
Мален
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Мален
14
Мукоко
22
Аллер
22
Аллер
14
Мукоко
Остались в запасе
Майнц
Боруссия Д
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
10
Брайан Груда
ЦП
Главный тренер
Бо Свенссон
33
Александер Майер
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
10
Брайан Груда
ЦП
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Майнц - Боруссия Д
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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