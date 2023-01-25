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Материалы

Майнц - Боруссия

25.01.2023, Среда, 20:30 мск Германия. Бундеслига, 17 тур Майнц - Боруссия
Германия. Бундеслига (2021/2022)
25 тур
16 марта, среда 20:30 Майнц 0:1 Боруссия
8 тур
16 октября, суббота 16:30 Боруссия 3:1 Майнц
Германия. Бундеслига (2020/2021)
33 тур
16 мая, воскресенье 19:00 Майнц 1:3 Боруссия
16 тур
16 января, суббота 17:30 Боруссия 1:1 Майнц
Германия. Бундеслига (2019/2020)
32 тур
17 июня, среда 21:30 Боруссия 0:2 Майнц
15 тур
14 декабря, суббота 17:30 Майнц 0:4 Боруссия
Германия. Бундеслига (2018/2019)
29 тур
13 апреля, суббота 19:30 Боруссия 2:1 Майнц
12 тур
24 ноября, суббота 17:30 Майнц 1:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2017/2018)
33 тур
5 мая, суббота 16:30 Боруссия 1:2 Майнц
16 тур
12 декабря, вторник 22:30 Майнц 0:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2016/2017)
18 тур
29 января, воскресенье 19:30 Майнц 1:1 Боруссия
1 тур
27 августа, суббота 16:30 Боруссия 2:1 Майнц
Германия. Бундеслига (2015/2016)
26 тур
13 марта, воскресенье 19:30 Боруссия 2:0 Майнц
9 тур
16 октября, пятница 21:30 Майнц 0:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2014/2015)
21 тур
13 февраля, пятница 22:30 Боруссия 4:2 Майнц
4 тур
20 сентября, суббота 20:30 Майнц 2:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2013/2014)
31 тур
19 апреля, суббота 17:30 Боруссия 4:2 Майнц
14 тур
30 ноября, суббота 18:30 Майнц 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2012/2013)
30 тур
20 апреля, суббота 17:30 Боруссия 2:0 Майнц
13 тур
24 ноября, суббота 18:30 Майнц 1:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2011/2012)
24 тур
3 марта, суббота 21:30 Боруссия 2:1 Майнц
7 тур
24 сентября, суббота 17:30 Майнц 1:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2010/2011)
27 тур
19 марта, суббота 20:30 Боруссия 1:1 Майнц
10 тур
31 октября, воскресенье 17:30 Майнц 0:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2009/2010)
30 тур
10 апреля, суббота 17:30 Майнц 1:0 Боруссия
13 тур
21 ноября, суббота 20:30 Боруссия 0:0 Майнц
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
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