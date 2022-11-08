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Бундеслига 2026/2027
Бохум - Боруссия М
Бохум - Боруссия М: обзор матча 08 ноября 2022
Бохум
08.11.2022, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия М
9'
К. Антви-Адджей
12'
Ф. Хофманн
62'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Боруссия М
Замена
С. Ганвула
️️️️
Ф. Хофманн
83'
80'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Д. Скалли
80'
Замена
Л. Штиндль
️️️️
К. Крамер
Желтая карточка
А. Лосилла
78'
Замена
П. Остерхаге
️️️️
С. Цоллер
77'
Замена
Я. Хорн
️️️️
Д. Соарес
77'
Замена
К. Стафилидис
️️️️
Ф. Ферстер
71'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
К. Антви-Адджей
71'
62'
ГОЛ! 2:1!
А. Плеа
Пас отдал
М. Тюрам
55'
Желтая карточка
К. Крамер
44'
Желтая карточка
А. Плеа
ГОЛ! 2:0!
Ф. Хофманн
12'
ГОЛ! 1:0!
К. Антви-Адджей
Пас отдал
С. Цоллер
9'
2'
Желтая карточка
М. Фридрих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
10
Филипп Ферстер
АП
7
Кевин Штегер
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
5
Юлиан Вайгль
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
38
Яннес Хорн
ЛЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
30
Тарсис Бонга
ПВ
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Боруссия М
25
Лука Нец
ЛЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
21
Рокко Райц
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
21
Ивандро Санчес
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
4-1-3-2
1
Риман
3
Соарес
24
Лампропулос
18
Ордец
2
Гамбоа
8
Лосилла
18
Антви-Адджей
7
Штегер
10
Ферстер
33
Хофманн
6
Цоллер
4-2-1-1-2
23
Ольшовски
29
Скалли
5
Фридрих
30
Эльведи
5
Бенсебаини
23
Крамер
5
Вайгль
17
Коне
7
Хофманн
14
Плеа
9
Тюрам
10
Ферстер
3
Стафилидис
3
Стафилидис
10
Ферстер
3
Соарес
38
Хорн
38
Хорн
3
Соарес
6
Цоллер
6
Остерхаге
6
Остерхаге
6
Цоллер
18
Антви-Адджей
17
Хольтманн
17
Хольтманн
18
Антви-Адджей
33
Хофманн
35
Ганвула
35
Ганвула
33
Хофманн
23
Крамер
13
Штиндль
13
Штиндль
23
Крамер
29
Скалли
7
Херрманн
7
Херрманн
29
Скалли
Остались в запасе
Бохум
Боруссия М
21
Михаэль Эссер
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
30
Тарсис Бонга
ПВ
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
Главный тренер
Томас Райс
11
Натан Н'Гуму
ПВ
25
Лука Нец
ЛЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
21
Рокко Райц
ЦП
21
Ивандро Санчес
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
30
Тарсис Бонга
ПВ
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
Остались в запасе
11
Натан Н'Гуму
ПВ
25
Лука Нец
ЛЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
21
Рокко Райц
ЦП
21
Ивандро Санчес
АП
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Бохум - Боруссия М
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
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