Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Бохум
РБ Лейпциг - Бохум: обзор матча 01 октября 2022
РБ Лейпциг
01.10.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
4 : 0
Завершен
Бохум
15'
Т. Вернер
23'
К. Нкунку (П)
53'
Т. Вернер
85'
К. Нкунку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Бохум
ГОЛ! 4:0!
К. Нкунку
Пас отдал
Э. Форсберг
85'
Замена
У. Новоа
️️️️
Т. Вернер
82'
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Шлагер
73'
Замена
Д. Раум
️️️️
М. Хальстенберг
73'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Д. Собослаи
73'
Пенальти не реализован!
К. Нкунку
64'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
М. Симакан
60'
ГОЛ! 3:0!
Т. Вернер
53'
46'
Замена
К. Штегер
️️️️
Я. Горальски
46'
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
Я. Хорн
46'
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
С. Цоллер
35'
Замена
Э. Машович
️️️️
Д. Соарес
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Нкунку
23'
22'
Желтая карточка
Я. Хорн
19'
Желтая карточка
Д. Соарес
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
38
Яннес Хорн
ЛЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
6
Яцек Горальски
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
7
Кевин Штегер
АП
10
Филипп Ферстер
АП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
4-2-1-3
25
Гулачи
23
Хальстенберг
4
Орбан
24
Гвардиол
3
Симакан
21
Шлагер
44
Кампль
8
Собослаи
19
Силва
28
Нкунку
11
Вернер
3-3-2-1-1
1
Риман
3
Соарес
15
Оэрман
18
Ордец
2
Гамбоа
8
Лосилла
38
Хорн
6
Горальски
6
Остерхаге
17
Хольтманн
6
Цоллер
11
Вернер
12
Новоа
12
Новоа
11
Вернер
23
Хальстенберг
22
Раум
22
Раум
23
Хальстенберг
3
Симакан
39
Хенрикс
39
Хенрикс
3
Симакан
21
Шлагер
21
Айдара
21
Айдара
21
Шлагер
8
Собослаи
10
Форсберг
10
Форсберг
8
Собослаи
3
Соарес
15
Машович
15
Машович
3
Соарес
6
Горальски
7
Штегер
7
Штегер
6
Горальски
38
Хорн
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
38
Хорн
6
Цоллер
33
Хофманн
33
Хофманн
6
Цоллер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Бохум
28
Янис Бласвих
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
10
Филипп Ферстер
АП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
10
Филипп Ферстер
АП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча РБ Лейпциг - Бохум
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Новости команд
Все
РБ Лейпциг
Бохум
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
1
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
1
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Бохум» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы Бохума и Майнца на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.10.27 09:18
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
2025.09.17 18:48
Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Бохум»: Бундеслига, 17 мая 2025
2025.05.16 10:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+