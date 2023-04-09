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Лорьян - Марсель

09.04.2023, Воскресенье, 21:45 мск Франция. Лига 1, 30 тур Лорьян - Марсель
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Матч начнется в 21:45 мск
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Матч начнется в 21:45 мск
Франция. Лига 1 (2022/2023)
19 тур
14 января, суббота 21:00 Марсель 3:1 Лорьян
Франция. Лига 1 (2021/2022)
36 тур
8 мая, воскресенье 18:05 Лорьян 0:3 Марсель
10 тур
17 октября, воскресенье 21:45 Марсель 4:1 Лорьян
Франция. Лига 1 (2020/2021)
33 тур
17 апреля, суббота 18:00 Марсель 3:2 Лорьян
8 тур
24 октября, суббота 18:00 Лорьян 0:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2016/2017)
28 тур
5 марта, воскресенье 17:00 Лорьян 1:4 Марсель
3 тур
26 августа, пятница 21:45 Марсель 2:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2015/2016)
30 тур
12 марта, суббота 19:00 Лорьян 1:1 Марсель
10 тур
18 октября, воскресенье 15:00 Марсель 1:1 Лорьян
Франция. Лига 1 (2014/2015)
34 тур
24 апреля, пятница 21:30 Марсель 3:5 Лорьян
16 тур
2 декабря, вторник 21:00 Лорьян 1:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2013/2014)
26 тур
22 февраля, суббота 20:00 Марсель 1:0 Лорьян
8 тур
28 сентября, суббота 16:00 Лорьян 0:2 Марсель
Франция. Лига 1 (2012/2013)
34 тур
27 апреля, суббота 19:00 Лорьян 0:1 Марсель
16 тур
9 декабря, воскресенье 20:00 Марсель 0:3 Лорьян
Франция. Лига 1 (2011/2012)
34 тур
27 апреля, пятница 23:00 Лорьян 2:1 Марсель
18 тур
17 декабря, суббота 22:00 Марсель 2:1 Лорьян
Франция. Лига 1 (2010/2011)
36 тур
15 мая, воскресенье 23:00 Лорьян 2:2 Марсель
3 тур
21 августа, суббота 21:00 Марсель 2:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2009/2010)
27 тур
7 марта, воскресенье 19:00 Марсель 1:1 Лорьян
11 тур
16 декабря, среда 21:00 Лорьян 1:2 Марсель
Франция. Лига 1 (2008/2009)
32 тур
19 апреля, воскресенье 19:00 Лорьян 1:2 Марсель
14 тур
15 ноября, суббота 21:00 Марсель 2:3 Лорьян
Франция. Лига 1 (2007/2008)
31 тур
30 марта, воскресенье 22:55 Лорьян 1:2 Марсель
13 тур
3 ноября, суббота 22:00 Марсель 0:0 Лорьян
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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