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Лорьян - Монпелье

29.12.2022, Четверг, 19:00 мск Франция. Лига 1, 16 тур Лорьян - Монпелье
Франция. Лига 1 (2021/2022)
25 тур
20 февраля, воскресенье 17:00 Лорьян 0:1 Монпелье
3 тур
22 августа, воскресенье 16:00 Монпелье 3:1 Лорьян
Франция. Лига 1 (2020/2021)
28 тур
3 марта, среда 23:00 Монпелье 1:1 Лорьян
12 тур
29 ноября, воскресенье 17:00 Лорьян 0:1 Монпелье
Франция. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
24 января, среда 20:30 Монпелье 4:3 Лорьян
Франция. Лига 1 (2016/2017)
33 тур
15 апреля, суббота 21:00 Монпелье 2:0 Лорьян
11 тур
29 октября, суббота 21:00 Лорьян 2:2 Монпелье
Франция. Лига 1 (2015/2016)
25 тур
6 февраля, суббота 22:00 Лорьян 1:1 Монпелье
8 тур
27 сентября, воскресенье 18:00 Монпелье 2:1 Лорьян
Франция. Кубок лиги (2015/2016)
1/16 финала
28 октября, среда 23:00 Лорьян 3:2 Монпелье
Франция. Лига 1 (2014/2015)
23 тур
31 января, суббота 22:00 Лорьян 0:0 Монпелье
5 тур
13 сентября, суббота 22:00 Монпелье 1:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2013/2014)
34 тур
20 апреля, воскресенье 19:00 Лорьян 4:4 Монпелье
16 тур
4 декабря, среда 22:00 Монпелье 0:2 Лорьян
Франция. Лига 1 (2012/2013)
20 тур
12 января, суббота 23:00 Монпелье 2:0 Лорьян
2 тур
18 августа, суббота 22:00 Лорьян 2:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2011/2012)
32 тур
15 апреля, воскресенье 19:00 Лорьян 2:1 Монпелье
16 тур
3 декабря, суббота 22:00 Монпелье 4:0 Лорьян
Франция. Кубок лиги (2011/2012)
1/8 финала
26 октября, среда 20:45 Монпелье 1:2 Лорьян
Франция. Лига 1 (2010/2011)
35 тур
11 мая, среда 21:00 Монпелье 3:1 Лорьян
19 тур
21 декабря, вторник 23:00 Лорьян 0:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2009/2010)
37 тур
8 мая, суббота 23:00 Монпелье 2:1 Лорьян
2 тур
15 августа, суббота 21:00 Лорьян 2:2 Монпелье
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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