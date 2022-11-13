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Монако - Марсель

13.11.2022, Воскресенье, 22:45 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Франция. Лига 1, 15 тур Монако - Марсель
Франция. Лига 1 (2021/2022)
27 тур
6 марта, воскресенье 22:45 Марсель 0:1 Монако
5 тур
11 сентября, суббота 22:00 Монако 0:2 Марсель
Франция. Лига 1 (2020/2021)
21 тур
23 января, суббота 23:00 Монако 3:1 Марсель
14 тур
12 декабря, суббота 19:00 Марсель 2:1 Монако
Франция. Лига 1 (2019/2020)
5 тур
15 сентября, воскресенье 22:00 Монако 3:4 Марсель
Франция. Лига 1 (2018/2019)
20 тур
13 января, воскресенье 23:00 Марсель 1:1 Монако
4 тур
2 сентября, воскресенье 22:00 Монако 2:3 Марсель
Франция. Лига 1 (2017/2018)
23 тур
28 января, воскресенье 23:00 Марсель 2:2 Монако
4 тур
27 августа, воскресенье 22:00 Монако 6:1 Марсель
Франция. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
1 марта, среда 23:05 Марсель 3:4 Монако
Франция. Лига 1 (2016/2017)
20 тур
15 января, воскресенье 23:00 Марсель 1:4 Монако
14 тур
26 ноября, суббота 19:10 Монако 4:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2015/2016)
34 тур
17 апреля, воскресенье 22:00 Монако 2:1 Марсель
15 тур
29 ноября, воскресенье 23:00 Марсель 3:3 Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
36 тур
10 мая, воскресенье 22:00 Марсель 2:1 Монако
18 тур
14 декабря, воскресенье 23:00 Монако 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2013/2014)
22 тур
26 января, воскресенье 23:59 Монако 2:0 Марсель
4 тур
1 сентября, воскресенье 23:00 Марсель 1:2 Монако
Франция. Лига 1 (2010/2011)
21 тур
30 января, воскресенье 23:00 Монако 0:0 Марсель
5 тур
12 сентября, воскресенье 23:00 Марсель 2:2 Монако
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
1/4 финала
10 ноября, среда 22:45 Марсель 2:1 Монако
Франция. Лига 1 (2009/2010)
24 тур
13 февраля, суббота 21:00 Монако 1:2 Марсель
8 тур
4 октября, воскресенье 23:00 Марсель 1:2 Монако
Франция. Лига 1 (2008/2009)
24 тур
15 февраля, воскресенье 23:00 Монако 0:1 Марсель
6 тур
21 сентября, воскресенье 23:00 Марсель 0:0 Монако
Франция. Лига 1 (2007/2008)
35 тур
27 апреля, воскресенье 22:55 Монако 2:3 Марсель
17 тур
8 декабря, суббота 19:10 Марсель 2:0 Монако
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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