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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Вильярреал
Альмерия - Вильярреал: обзор матча 04 мая 2010
Альмерия
04.05.2010, вторник, 22:00
Испания. Примера, 36 тур
4 : 2
Завершен
Вильярреал
14'
А. Крусат
29'
К. Уче
42'
К. Уче
90'
П. Пьятти
54'
И. Маркано
66'
А. Ибагаса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Вильярреал
ГОЛ! 4:2!
П. Пьятти
Желтая карточка
Ф. Сориано
Замена
Ф. Варгас
️️️️
Мичел
Замена
Р. Пирес
️️️️
И. Маркано
Замена
Х. Гоитом
️️️️
А. Крусат
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
К. Уче
ГОЛ! 3:2!
А. Ибагаса
Красная карточка
Чико
Желтая карточка
М. М'Бами
Желтая карточка
С. Касорла
Желтая карточка
А. Крусат
ГОЛ! 3:1!
И. Маркано
Замена
А. Ибагаса
️️️️
Нилмар
Замена
Кани
️️️️
Д. Росси
ГОЛ! 3:0!
К. Уче
ГОЛ! 2:0!
К. Уче
16'
Красная карточка
М. Мусаккио
ГОЛ! 1:0!
А. Крусат
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
19
Модесте М'Бами
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
19
Маркос Сенна
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Бруно
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Альмерия
1
Эстебан
ВР
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
22
Кико
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
19
Давид Фустер
АП
8
Кани
ПП
4-4-1-1
25
Алвес
5
Сисма
15
Чико
88
Мичел
18
Акасиете
7
Крусат
23
Бернандельо
23
Сориано
19
М'Бами
10
Пьятти
5
Уче
4-3-3
13
Лопес
18
Вента
37
Мусаккио
5
Маркано
2
Годин
19
Сенна
8
Касорла
21
Бруно
12
Льоренте
7
Нилмар
25
Росси
5
Уче
21
Ортис
21
Ортис
5
Уче
88
Мичел
21
Варгас
21
Варгас
88
Мичел
7
Крусат
36
Гоитом
36
Гоитом
7
Крусат
5
Маркано
8
Пирес
8
Пирес
5
Маркано
7
Нилмар
7
Ибагаса
7
Ибагаса
7
Нилмар
25
Росси
8
Кани
8
Кани
25
Росси
Остались в запасе
Альмерия
Вильярреал
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
1
Эстебан
ВР
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
1
Хавьер Олива
ВР
22
Кико
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
19
Давид Фустер
АП
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
1
Эстебан
ВР
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
22
Кико
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
19
Давид Фустер
АП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Альмерия - Вильярреал
4
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Медитерранео
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