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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Данди Юнайтед
Рейнджерс - Данди Юнайтед: обзор матча 17 сентября 2022
Рейнджерс
17.09.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Данди Юнайтед
8'
А. Чолак
49'
А. Чолак
59'
L. Smith
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Данди Юнайтед
88'
Замена
M. Anim Cudjoe
️️️️
Т. Уотт
Желтая карточка
Б. Баришич
85'
84'
Желтая карточка
C. Mulgrew
Замена
М. Тилльман
️️️️
Р. Джек
70'
Замена
С. Райт
️️️️
С. Эрфилд
69'
59'
ГОЛ! 2:1!
L. Smith
Пас отдал
Д. МакГрат
ГОЛ! 2:0!
А. Чолак
Пас отдал
Б. Баришич
49'
42'
Желтая карточка
G. Middleton
Желтая карточка
Д. Тавернье
37'
ГОЛ! 1:0!
А. Чолак
Пас отдал
Д. Тавернье
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
8
Чарли МакКэн
ОП
8
Райан Джек
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
45
Glenn Middleton
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Рейнджерс
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Данди Юнайтед
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
31
Jack Newman
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
4-1-3-1-1
1
МакГрегор
3
Баришич
6
Голдсон
38
Кинг
2
Тавернье
8
МакКэн
8
Джек
37
Эрфилд
6
Ландстрем
77
Кент
14
Чолак
2-1-1-5
22
Эрикссон
4
16
Бехич
63
Левитт
17
МакГрат
32
Уотт
33
25
Эдвардс
6
6
Харкс
8
Джек
10
Тилльман
10
Тилльман
8
Джек
37
Эрфилд
11
Райт
11
Райт
37
Эрфилд
32
Уотт
58
58
32
Уотт
Остались в запасе
Рейнджерс
Данди Юнайтед
2
Росс МакКрори
ОП
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
29
Miller Thomson
ЦП
31
Jack Newman
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Остались в запасе
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
29
Miller Thomson
ЦП
31
Jack Newman
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Рейнджерс - Данди Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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