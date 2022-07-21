Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Зиря - Маккаби
Зиря - Маккаби: обзор матча 21 июля 2022
Зиря
21.07.2022, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 3
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Маккаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Зиря - Маккаби
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Нефтчи
- : -
27.11.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Имишли
2 : 2
20.11.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
2 : 1
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Араз-Нахичевань
2 : 2
31.10.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Зиря
3 : 2
23.10.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Кяпаз
1 : 1
18.10.2026
Зиря
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд
Новости команд
Все
Зиря
Маккаби
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
«Маккаби» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Маккаби Тель-Авив» – «Лугано»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Лугано» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Лугано» – «Маккаби Тель-Авив»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Клуб Бердыева отстранили от Лиги конференций
3 июня
9
«Урал» арендовал белорусского нападающего
17 февраля
«Хайдук» – «Зиря»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.82
2025.07.30 10:29
«Зиря» – «Хайдук Сплит»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.35
2025.07.22 08:31
«Спартак» не заинтересован в гвинейском вингере
2025.02.06 18:40
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
«Маккаби» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Маккаби Тель-Авив» – «Лугано»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Лугано» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Лугано» – «Маккаби Тель-Авив»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+