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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вулверхэмптон
Арсенал - Вулверхэмптон: обзор матча 28 мая 2023
Арсенал
28.05.2023, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 38 тур
5 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
11'
Г. Джака
14'
Г. Джака
27'
Б. Сака
58'
Г. Жезус
78'
Я. Кивиор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Вулверхэмптон
84'
Замена
Д. Ходж
️️️️
Ж. Гомес
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Л. Троссард
80'
Замена
К. Тирни
️️️️
Я. Кивиор
80'
ГОЛ! 5:0!
Я. Кивиор
Пас отдал
Э. Смит-Роу
78'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
М. Эдегор
75'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Г. Джака
75'
68'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Х. Хванг
68'
Замена
Тоти
️️️️
М. Килман
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Б. Сака
60'
ГОЛ! 4:0!
Г. Жезус
Пас отдал
Л. Троссард
58'
46'
Замена
Р. Невеш
️️️️
М. Нуньес
46'
Замена
Р. Айт Нури
️️️️
У. Буэно
ГОЛ! 3:0!
Б. Сака
Пас отдал
Л. Троссард
27'
ГОЛ! 2:0!
Г. Джака
14'
ГОЛ! 1:0!
Г. Джака
Пас отдал
Г. Жезус
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
40
Мауру Бандейра
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
8
Рубен Невеш
ОП
71
Джо Ходж
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
3-1-2-3-1
32
Рэмсдейл
4
Уайт
6
Габриэль
4
Кивиор
34
Джака
18
Парти
21
Жоржиньо
19
Троссард
8
Эдегор
7
Сака
9
Жезус
4-1-2-1-2
1
Са
27
Семеду
22
Коллинс
3
Килман
3
Буэно
99
Лемина
35
Гомес
27
Нуньес
24
Траоре
7
Хванг
9
Хименес
4
Кивиор
63
Тирни
63
Тирни
4
Кивиор
8
Эдегор
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
8
Эдегор
34
Джака
20
Виейра
20
Виейра
34
Джака
7
Сака
17
Нелсон
17
Нелсон
7
Сака
19
Троссард
9
Нкетиа
9
Нкетиа
19
Троссард
3
Буэно
21
Айт Нури
21
Айт Нури
3
Буэно
3
Килман
24
Тоти
24
Тоти
3
Килман
27
Нуньес
8
Невеш
8
Невеш
27
Нуньес
35
Гомес
71
Ходж
71
Ходж
35
Гомес
7
Хванг
12
Траоре
12
Траоре
7
Хванг
Остались в запасе
Арсенал
Вулверхэмптон
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
40
Мауру Бандейра
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
40
Мауру Бандейра
ЦП
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Арсенал - Вулверхэмптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
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