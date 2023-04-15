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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Лестер
Манчестер Сити - Лестер: обзор матча 15 апреля 2023
Манчестер Сити
15.04.2023, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Лестер
5'
Д. Стоунз
13'
Э. Холанд (П)
25'
Э. Холанд
75'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Лестер
89'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
87'
Замена
П. Дака
️️️️
О. Ндиди
75'
ГОЛ! 3:1!
К. Ихеначо
Замена
С. Гомес
️️️️
Д. Грилиш
74'
62'
Замена
Д. Прат
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
62'
Замена
Н. Менди
️️️️
Ю. Тилеманс
Замена
К. Палмер
️️️️
К. Де Брюйне
62'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Родри
53'
46'
Замена
Л. Томас
️️️️
В. Кристиансен
46'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Варди
Замена
Х. Альварес
️️️️
Э. Холанд
46'
Замена
М. Аканджи
️️️️
Д. Стоунз
46'
Желтая карточка
Б. Силва
45'
ГОЛ! 3:0!
Э. Холанд
Пас отдал
К. Де Брюйне
25'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Холанд
13'
ГОЛ! 1:0!
Д. Стоунз
Пас отдал
Родри
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
25
Ванья Маркал
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Тете
ПВ
27
Патсон Дака
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
3
Диаш
14
Ляпорт
6
Стоунз
2
Уокер
16
Родри
10
Грилиш
20
Силва
26
Марез
9
Холанд
26
Де Брюйне
3-3-2-1-1
1
Иверсен
2
Сеюнджу
4
Фас
15
Суттар
21
Кастань
8
Дьюсбери-Холл
34
Кристиансен
18
Тилеманс
4
Ндиди
10
Мэддисон
9
Варди
26
Де Брюйне
10
Палмер
10
Палмер
26
Де Брюйне
10
Грилиш
17
Гомес
17
Гомес
10
Грилиш
6
Стоунз
28
Аканджи
28
Аканджи
6
Стоунз
16
Родри
27
Филлипс
27
Филлипс
16
Родри
9
Холанд
19
Альварес
19
Альварес
9
Холанд
34
Кристиансен
33
Томас
33
Томас
34
Кристиансен
18
Тилеманс
6
Менди
6
Менди
18
Тилеманс
8
Дьюсбери-Холл
26
Прат
26
Прат
8
Дьюсбери-Холл
4
Ндиди
27
Дака
27
Дака
4
Ндиди
9
Варди
17
Ихеначо
17
Ихеначо
9
Варди
Остались в запасе
Манчестер Сити
Лестер
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
25
Ванья Маркал
ЦП
11
Тете
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
25
Ванья Маркал
ЦП
11
Тете
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Манчестер Сити - Лестер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
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