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Лидс - Кристал Пэлас

08.04.2023, Суббота, 19:30 мск Англия. Премьер-лига, 30 тур Лидс - Кристал Пэлас
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Матч начнется в 19:30 мск
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Матч начнется в 19:30 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
10 тур
9 октября, воскресенье 16:00 Кристал Пэлас 2:1 Лидс
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
34 тур
25 апреля, понедельник 22:00 Кристал Пэлас 0:0 Лидс
14 тур
30 ноября, вторник 23:15 Лидс 1:0 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
23 тур
8 февраля, понедельник 23:00 Лидс 2:0 Кристал Пэлас
8 тур
7 ноября, суббота 18:00 Кристал Пэлас 4:1 Лидс
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
37 тур
9 марта, суббота 19:00 Кристал Пэлас 2:2 Лидс
18 тур
24 ноября, суббота 19:00 Лидс 2:1 Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
26 тур
14 января, суббота 19:00 Кристал Пэлас 1:1 Лидс
6 тур
10 сентября, суббота 18:00 Лидс 3:2 Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
44 тур
25 апреля, понедельник 18:00 Кристал Пэлас 1:0 Лидс
20 тур
4 декабря, суббота 18:00 Лидс 2:1 Кристал Пэлас
Кубок Английской лиги (2008/2009)
2-й раунд,
26 августа, вторник 00:00 Лидс 4:0 Кристал Пэлас
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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