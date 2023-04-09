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АПЛ 2026/2027
Лидс - Кристал Пэлас
Лидс - Кристал Пэлас: обзор матча 09 апреля 2023
Лидс
09.04.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 5
Завершен
Кристал Пэлас
21'
П. Бэмфорд
45+1'
М. Гехи
53'
Ж. Айю
55'
Э. Эзе
69'
О. Эдуард
77'
Ж. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Кристал Пэлас
Желтая карточка
В. Гнонто
90'
+1
87'
Замена
Н. Клайн
️️️️
Д. Уорд
Желтая карточка
У. МакКенни
86'
80'
Замена
Ж. Матета
️️️️
Ж. Айю
80'
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
Ш. Дукур
80'
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Д. Шлупп
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
П. Бэмфорд
79'
77'
ГОЛ! 1:5!
Ж. Айю
Пас отдал
У. Хьюз
74'
Замена
У. Хьюз
️️️️
О. Эдуард
69'
ГОЛ! 1:4!
О. Эдуард
Пас отдал
М. Олисе
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
Х. Фирпо
60'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Б. Ааронсон
60'
Замена
Родриго
️️️️
Л. Синистерра
60'
55'
ГОЛ! 1:3!
Э. Эзе
Пас отдал
М. Олисе
53'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Айю
Пас отдал
М. Олисе
50'
Желтая карточка
Д. Уорд
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
М. Гехи
Пас отдал
Д. Шлупп
Желтая карточка
Х. Фирпо
44'
ГОЛ! 1:0!
П. Бэмфорд
Пас отдал
Б. Ааронсон
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Лидс
1
Жоэль
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
19
Родриго
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Кристал Пэлас
41
Джо Уитворт
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Мелье
23
Фирпо
4
Кох
4
Стрейк
12
Эйлинг
21
Рока
22
МакКенни
11
Харрисон
11
Ааронсон
17
Синистерра
45
Бэмфорд
4-1-1-2-2
26
Джонстон
25
Уорд
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
28
Дукур
27
Шлупп
17
Олисе
10
Эзе
10
Айю
29
Эдуард
11
Ааронсон
29
Гнонто
29
Гнонто
11
Ааронсон
23
Фирпо
5
Кристенсен
5
Кристенсен
23
Фирпо
17
Синистерра
19
Родриго
19
Родриго
17
Синистерра
45
Бэмфорд
10
Рюттер
10
Рюттер
45
Бэмфорд
25
Уорд
17
Клайн
17
Клайн
25
Уорд
28
Дукур
19
Миливойевич
19
Миливойевич
28
Дукур
29
Эдуард
19
Хьюз
19
Хьюз
29
Эдуард
27
Шлупп
11
МакАртур
11
МакАртур
27
Шлупп
10
Айю
14
Матета
14
Матета
10
Айю
Остались в запасе
Лидс
Кристал Пэлас
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Жоэль
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Главный тренер
Хави Грасия
41
Джо Уитворт
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Жоэль
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Остались в запасе
41
Джо Уитворт
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Лидс - Кристал Пэлас
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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