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  • «Лидс» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

«Лидс» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

4 января, 14:20
Лидс
04.01.2026, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
62' Б. Ааронсон
65' М. Кунья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
20
Лукас Перри
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
(К) ЦЗ
24
Яка Бийол
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
44
Илия Груев
ОП
18
Антон Сташ
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Манчестер Юнайтед
1
Сенне Ламменс
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
(К) ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Каземиро
ОП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
22
Ао Танака
ЦП
26
Sam Chambers
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
38
Джек Флетчер
АП
31
Ши Лейси
ПВ
70
Бендито Мантато
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
3-4-1-2
20
Перри
33
Борнау
4
Стрейк
24
Бийол
3
Гудмундссон
44
Груев
18
Сташ
24
Джастин
11
Ааронсон
9
Калверт-Льюин
19
Окафор
3-4-2
1
Ламменс
6
Мартинес
6
Хевен
15
Йоро
2
Далот
5
Угарте
5
Каземиро
23
Шоу
10
Кунья
30
Шешко
44
Груев
22
Танака
22
Танака
44
Груев
33
Борнау
29
Гнонто
29
Гнонто
33
Борнау
19
Окафор
14
Нмеча
14
Нмеча
19
Окафор
11
Ааронсон
9
Пироэ
9
Пироэ
11
Ааронсон
15
Йоро
11
Зиркзее
11
Зиркзее
15
Йоро
Остались в запасе
Лидс
Манчестер Юнайтед
12
Карл Дарлоу
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
26
Sam Chambers
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
38
Джек Флетчер
АП
31
Ши Лейси
ПВ
70
Бендито Мантато
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
26
Sam Chambers
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
38
Джек Флетчер
АП
31
Ши Лейси
ПВ
70
Бендито Мантато
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Лидс - Манчестер Юнайтед
1
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
9
9
Офсайды
1
3
Количество передач
425
529
Сейвы
1
2
Точность передач %
73
79
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.9
1.58
xGP (предотвращенные голы)
0.52
0.52

Смотреть прямую трансляцию матча «Лидс» против «Манчестера Юнайтед», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лидс»«Манчестер Юнайтед»

«Лидс» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Лидс
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