04.01.2026, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Лидс
Лидс
3-4-1-2
20
Перри
33
Борнау
4
Стрейк
24
Бийол
3
Гудмундссон
44
Груев
18
Сташ
24
Джастин
11
Ааронсон
9
Калверт-Льюин
19
Окафор
3-4-2
1
Ламменс
6
Мартинес
6
Хевен
15
Йоро
2
Далот
5
Угарте
5
Каземиро
23
Шоу
10
Кунья
30
Шешко
44
Груев
22
Танака
22
Танака
44
Груев
33
Борнау
29
Гнонто
29
Гнонто
33
Борнау
19
Окафор
14
Нмеча
14
Нмеча
19
Окафор
11
Ааронсон
9
Пироэ
9
Пироэ
11
Ааронсон
15
Йоро
11
Зиркзее
11
Зиркзее
15
Йоро
Остались в запасе
Лидс
Манчестер Юнайтед
12
Карл Дарлоу
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
26
Sam Chambers
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
38
Джек Флетчер
АП
31
Ши Лейси
ПВ
70
Бендито Мантато
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
26
Sam Chambers
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
38
Джек Флетчер
АП
31
Ши Лейси
ПВ
70
Бендито Мантато
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Лидс - Манчестер Юнайтед
1
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
9
9
Офсайды
1
3
Количество передач
425
529
Сейвы
1
2
Точность передач %
73
79
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.9
1.58
xGP (предотвращенные голы)
0.52
0.52
Смотреть прямую трансляцию матча «Лидс» против «Манчестера Юнайтед», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лидс» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»